COMMUNIQUÉ: Bernard Flebus, candidat à la MRC de Témiscamingue

Crédit photo: Facebook

Bernard Flebus officiellement candidat au poste de préfet de la MRC de Témiscamingue.

Après les huit années passées à la mairie de Ville Marie et ayant siégé sur de nombreux comités à la MRC, c’est avec enthousiasme et fierté qu’il propose aux Témiscamiennes et Témiscamiens de relever les défis qui les attendent.

Au cours des prochaines semaines, vous allez découvrir ses propositions, simples, réalistes et réalisables.

Le choix de son slogan de campagne n’est vraiment pas anodin.

Ensemble.

Seul on va vite, ensemble on va loin. C’est le défi qui l’anime pour les 4 prochaines années.