COMMUNIQUÉ: Pour le Témiscamingue : le choix est Claire!

Crédit photo: Facebook

Claire Bolduc officiellement candidate au poste de Préfet de la MRC de Témiscamingue

Alors que les élections municipales sont officiellement déclenchées au Québec, Claire Bolduc n’a pas tardé à officialiser sa candidature en déposant ce matin ses documents auprès de la présidente d’élection.

« J’avais hâte de me lancer concrètement dans cette course. J’ai profité de l’été pour rencontrer de nombreux citoyens ainsi que la grande majorité des conseils municipaux. Ce que j’ai entendu sur le terrain m’a convaincu que cet engagement que je prends aujourd’hui est le bon pour le Témiscamingue. »

Agronome, entrepreneure, ex-présidente de Solidarité Rurale du Québec, membre du collectif Faut qu’on se parle et co-auteure du livre Ne renonçons à rien! Claire Bolduc avait déjà annoncé qu’elle briguerait le poste de Préfet de la MRC de Témiscamingue lors des élections municipales du 5 novembre 2017.

Celle qui a également été présidente de l’Ordre des agronomes du Québec et directrice régionale au Ministère de l’environnement en Abitibi-Témiscamingue, sillonne les territoires du Québec depuis plus de trente ans afin de réfléchir aux enjeux de l’agriculture et de l’agroalimentaire, aux défis environnementaux et, avec les citoyens et les citoyennes du monde rural, au développement des collectivités.

Claire Bolduc exploite, avec son conjoint, un vignoble au Témiscamingue depuis 1995.