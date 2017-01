Une compétition de patinage artistique amicale

Le samedi 14 janvier avait lieu à l’aréna Frère-Arthur-Bergeron de Ville-Marie la quatrième édition du Festival du Lac Témiscamingue, compétition locale et amicale de patinage artistique. C’est une cinquantaine de patineurs du Club les Tourbillons de Ville-Marie qui y ont participé.

Cette compétition annuelle permet aux jeunes patineurs d’expérimenter l’ambiance d’une compétition sans avoir à se déplacer en Abitibi ou à l’extérieur de la région. Pour les patineurs compétitifs, cela permet aux entraineurs comme aux athlètes d’évaluer où ils en sont dans leur préparation. De plus, un juge est sur place, ce qui permet de prendre le pouls de la performance de chacun.

Aussi, la coach Sylvie Lavoie affirme que cela permet à la famille de voir le patineur en action. « C’est l’occasion pour les grands-parents, oncles, tantes de voir évoluer l’enfant directement à Ville-Marie. Aussi, cela nous permet d’alléger le spectacle de fin d’année puisque les patineurs ont déjà une chance de se faire voir lors du Festival. Le spectacle ne permet pas de présenter les solos de chaque patineur, sans quoi ce serait interminable. Grâce au festival, chacun peut avoir son petit moment de gloire ».

Les talents des patineurs ont été mis de l’avant dans les complétions solos; programme assez central dans le parcours d’un patineur puisque la technique y est centrale tout comme l’aspect artistique du sport. Il y a aussi eu des numéros d’interprétation en duo qui sont des numéros plus théâtraux, plus libres dans le choix des costumes et de la musique. Il y avait aussi des courses à relais, enfant/adulte qui en ont amusé plusieurs. La compétition réunissait des patineurs de tous les âges et niveaux.

L’événement sera certainement de retour l’an prochain puisque c’est une journée profitable autant pour les parents, les entraineurs et les patineurs. D’autant plus que la convivialité et l’ambiance agréable permettent de ramener le plaisir du sport au premier plan.