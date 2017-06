Le comptoir Jean XXIII célèbre ses 50 ans

L’équipe de bénévoles du mercredi

Beaucoup plus qu’une simple friperie, le comptoir Jean XXIII œuvre depuis cinquante ans au Témiscamingue pour améliorer la qualité de vie des moins nantis en offrant des articles seconde main à très bas prix. Chaque année, environ 45 000$ est remis à la communauté via des organismes sociaux qui poursuivent la même mission que ce centre familial qui fête le 15 juin les 50 ans de son ouverture.

L’organisme fut fondé en 1967 par Rita Godin Lefebvre, une dame pieuse qui avait fait la promesse à dieu d’aider ceux dans le besoin. L’idée lui vient d’un Centre familial qu’elle avait visité à Niagara. C’est exactement le genre de projet qui répond à son dessein.

Les groupes religieux de femmes de l’époque tels que le mouvement des femmes chrétiennes et les Filles d’Isabelle sont les premières impliquées dans l’œuvre de madame Godin- Lefebvre. Ainsi, selon Guislaine Bellemare, bénévole ayant effectué des recherches sur les débuts de l’organisme « le mérite de trouver le nom de Comptoir Jean XXIII revient à Gabrielle Demers et toutes les bénévoles l’ont accepté à l’unanimité ».

Encore aujourd’hui, le comptoir Jean XXIII continue son œuvre grâce à une quinzaine de femmes bénévoles. « Quand j’ai commencé à m’impliquer ici, c’était pour remplacer une dame qui faisait du bénévolat au Comptoir depuis 42 ans. Les femmes aiment venir travailler au comptoir. Ça nous permet de rester actives et de voir des gens », affirme madame Bellemare. L’action bénévole, donc l’absence de masse salariale à verser, permet de fixer des prix très bas sur les articles en vente. D’ailleurs, on estime à 10 000 le nombre de personnes qui font des dons ou qui achètent au Centre familial.

La mission du comptoir reste fidèle aux valeurs phares de l’organisme, mais se renouvelle aussi en fonction des besoins identifiés dans la communauté. « Aujourd’hui on est conscient de l’impact écologique de la surconsommation. Beaucoup de clients viennent aussi pour favoriser la réutilisation. C’est une belle forme de récupération », mentionne madame Bellemare.

Toujours dans une optique de tendre vers la modernité, le Comptoir Jean XXIII est maintenant sur Facebook. Durant l’année de leur 50e, l’équipe dévoilera aussi un nouveau logo.

Guislaine Bellemare explique comment se passeront les festivités du cinquantième anniversaire. « Pour fêter nos 50 ans, il y a une semaine portes ouvertes du 13 au 16 juin, où toute la population et les anciennes bénévoles sont invitées. Vente de sacs à $7 et articles à moitié prix. Dévoilement d’une plaque reconnaissance à Rita Godin Lefebvre le 16 juin 2017 à 15 heures avec gâteaux et rafraîchissements ».