Connaissez-vous bien les rôles de la MRCT?

Depuis trois ans, la MRC du Témiscamingue célèbre la semaine des municipalités. Les années précédentes, la population était invitée à dîner avec leurs élus. Pour l’édition 2017, la MRCT organisait des portes ouvertes le vendredi 9 juin dernier.

Selon la directrice générale de la MRC, Lyne Gironne « depuis que le préfet est élu au suffrage universel et que la MRC a officiellement donc, un représentant public, les citoyens sont plus conscients du rôle de la MRC. Plusieurs ignorent cependant tous nos champs de compétences. On veut donc se rapprocher de la population, qu’elle puisse mettre des visages sur les noms des employés et qu’elle comprenne mieux le rôle que nous exerçons ».

Depuis 2006, le nombre d’employés de la MRC a bondi de 15 à 35 individus, alors que le budget est passé de 2,4 millions à 8 millions. Cette expansion est due en grande partie au rapatriement des compétences en gestion des matières résiduelles vers la MRC, puisque ce rôle appartenait jadis aux municipalités. Ce dossier représente 40% du budget de la MRC. La délégation des baux est aussi un des rôles majeurs.

Le MRC, c’est donc, selon Lyne Gironne « un organisme de proximité qui offre des services à l’ensemble du territoire. Notre vision s’inscrit dans le respect de l’autonomie locale ».

Visite des bureaux, exposition de certains équipements, rencontre d’élus et du personnel de la MRC ont donc animé cette journée porte ouverte.