Connaissez-vous le podcast?

C’est en mai 2016 qu’a vu le jour Productions Podcasse, producteur et diffuseur de podcasts québécois dont la cellule fondatrice se trouve au Témiscamingue. À la tête de cette récente bannière, il y a Martin Gaudet qui s’intéressait au phénomène depuis un bon bout de temps, consommant beaucoup de Podcasts en provenance du Canada anglais et des États-Unis. Considérant que le marché québécois du Podcast accusait un retard par rapport à ce qui se faisait ailleurs, non pas, selon lui en ce qui concerne la qualité, mais la notoriété et de la quantité des productions québécoises, il décide de se lancer. Son entreprise est ambitieuse, il souhaite changer le paysage du Podcast québécois.

Oui, mais c’est quoi un podcast?

Le Podcast, ou baladodiffusion est du contenu audio qui se consomme sans contrainte de lieu ou de temps. Il ne s’agit pas d’un rendez-vous radiophonique qui ne passe qu’une fois, mais d’épisodes que l’on peut télécharger, et ce, dans la plupart des cas, gratuitement et via appareil mobile, tablette électronique et ordinateur. Outre son accessibilité, les producteurs de podcasts jouissent aussi d’une grande liberté en matière de contenu puisque ce n’est pas une pratique légiférée par le CRTC. Pour Martin Gaudet, la méconnaissance du podcast par le public est à la fois un défi et une opportunité parce qu’il reste beaucoup à construire ; à créer.

Un diffuseur et producteur qui dépasse les frontières témiscamiennes

Alors, pour en revenir aux Productions Podcast, il faut savoir que même s’il s’agit d’un producteur témiscamien, la boîte génère du contenu en provenance d’ailleurs au Québec. Ils diffusent trois shows montréalais et quatre abitibiens. Au Témiscamingue, leur show Mayer podcoat est animé par Simon Mayer qui a travaillé un moment dans le monde de la radio, entre autres à CKVM. Les épisodes sont enregistrés avec la collaboration d’Antony Pomerleau et de Jérémie Rivard qui font leurs premiers pas dans l’univers de l’animation audio. Une multitude de sujets sont abordés dans Mayer podcoat, en passant de l’actualité à la musique, aux chroniques éditoriales, le tout traité avec un ton humoristique et irrévérencieux. Le diffuseur travaille actuellement beaucoup avec des gens issus du milieu de l’humour avec des shows comme Talons hauts et bottes de foin assuré par deux humoristes de la relève montréalaise, entre autres. Il produit aussi un émission consacré entièrement au Poker, une première mondiale en podcast francophone. Martin Gaudet souhaite que son entreprise devienne une référence pour ceux qui désirent se lancer. En ses termes, Productions Podcasse est une boîte à outils permettant autant aux néophytes qu’aux artisans expérimentés de la baladodiffusion d’avoir accès à toutes les ressources nécessaires pour s’attaquer à un projet d’émission.

Déjà un beau succès

L’avantage du podcast parallèlement à la radio, c’est qu’il s’agit de téléchargements donc, les émissions sont disponibles partout dans le monde, sans contraintes géographiques. À cet effet, le nombre de téléchargements est nettement en hausse. Les Productions Podcasse comptent à ce jour 20 000 téléchargements. D’après leurs statistiques, les marchés français et belges sont accessibles et comptent déjà parmi les auditeurs. L’entreprise a enregistré des téléchargements jusqu’en Nouvelle-Zélande. L’ascension est rapide considérant qu’en septembre dernier, on comptabilisait grosso modo 4000 téléchargements.

Intrigué par le podcast et cette nouvelle boîte de production témiscamienne? Rendez-vous sur leur site Web http://www.podcasse.com/ ou aimez leur page Facebook. Trouvez aussi tous leurs épisodes sur les applications mobiles de téléchargements balados.