Le consultant international Marco Robert en conférence au Témis

La chambre de commerce Témis-Accord reçoit les 31 mai et 1e juin prochain le conférencier Marco Robert, originaire du Témiscamingue. Celui-ci est désormais globetrotteur. Il donne des conférences sur l’entrepreneuriat dans une multitude de pays et est domicilié à San Francisco.

Sa conférence porte principalement sur « comment se différencier comme entreprise dans une économie où la compétition vient de partout », explique-t-il. Monsieur Robert s’est d’abord intéressé à la restauration pour finalement devenir consultant en gestion de PME et conférencier. Avide de connaissances et d’apprentissages, il a perfectionné sa formation en autodidacte. Il croit beaucoup au potentiel de sa région natale et il s’est récemment affilié avec la Chambre de commerce Témis-Accord à titre de parrain.

Il souhaite inspirer les gens d’affaires tout comme les citoyens intéressés par l’entrepreneuriat. Marco Robert pense l’économie témiscamienne sans se buter aux frontières. « Maintenant, avec les nouvelles technologies, il y a beaucoup de possibilités ».

La conférence aura lieu à l’école Rivière-des-Quinze, dès 19h. Pour plus d’information, contactez la Chambre de commerce ou visitez leur page Facebook.