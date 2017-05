Contrer la violence faite aux aînés par la prévention

Une conférence sur l’intimidation et la maltraitance des aînés organisée par la

Table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue (TCPAT) a été donné par Nadia Bellehumeur au Théâtre du Rift, le 23 mai dernier.

Pour Édith Vincent, directrice générale de la TCPAT, les aînés sont exposés à différentes sortes d’intimidation et de maltraitance qui découlent souvent de l’âgisme, mais pas toujours. « Souvent les gens font de l’intimidation sans s’en rendre compte. Un vieil homme m’avait raconté que sa fille, qui était aidante naturelle, incitait son père à rester se reposer dans sa chambre lorsqu’elle recevait des amis. Je ne pense pas qu’elle était au courant de la souffrance que ça pouvait causer de l’isoler et de le rejeter ainsi », témoigne-t-elle. Elle réitère donc l’importance de parler. « La prévention c’est important et c’était dans cette optique-là qu’on a organisé la conférence ». La violence psychologique est souvent faite aux ainés, mais il y a aussi la violence physique et économique. Moins de 10% des cas d’intimidation envers les aînés sont dénoncés.

Nadia Bellehumeur, auteure et conférencière avait déjà exploré le thème de l’intimidation dans son roman pour adolescents et jeunes adultes C’est juste une joke. Cette fois-ci, elle écrit un recueil de cinq nouvelles qui montrent des situations où des aînés vivent différentes situations d’intimidation. Elle s’est inspiré de témoignages et d’anecdotes entendus ici et là. « J’ai été surprise de constater que peu de documentation existe sur le phénomène. Ça m’a donné le goût de pousser mes recherches et je crois que je vais explorer le sujet dans un prochain roman », annonce-t-elle.

Une des nouvelles dénonce aussi l’intimidation institutionnelle. C’est l’histoire de Joe qui veut parler à sa femme qui est hospitalisée en raison d’une blessure à la hanche. En tentant de la rejoindre au téléphone et en se rendant à l’hôpital, il est plusieurs fois ignoré ou poliment invité à se débrouiller. Édith Vincent croit que plusieurs aidants naturels et travailleurs de la santé peuvent vivre du stress qui peut mener à des comportements ou des paroles intimidantes qui ne sont pas toujours préméditées ou mal intentionnées, mais qui laissent tout de même des traces.

Un comité intersectoriel existe afin de contrer l’intimidation et la maltraitance des aînés. Celui-ci compte sur des représentants de différentes instances dont la Caisse populaire Desjardins, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, la Sureté du Québec, le Centre intégré de santé et de service sociaux et la Table de concertation.

Le recueil de nouvelles est disponible gratuitement aux bureaux de la TCPAT. La ligne téléphonique Aide-abus-aînés existe pour des conseils ou de l’écoute. Il suffit de composer le numéro sans frais suivant : 1-888-489-2287.