Controverse quant à l’emplacement de la résidence pour aînés à Laverlochère

Le projet de résidence pour aînés de Laverlochère soulève les passions dans la municipalité. Une trentaine de citoyens étaient présents lors de la séance du conseil municipal du 24 mai afin de faire entendre leurs inquiétudes et insatisfactions ainsi que pour demander clairement au conseil de revoir les options d’aménagement.

En fait, ce n’est pas tant le projet que l’emplacement qui divise la population. Les citoyens présents à la séance du conseil municipal n’ont pas manqué de le rappeler. « Le projet, on est tous d’accord », s’est empressé de préciser Robin Duchesne, président de la Rigolade. « C’est l’emplacement qui ne convient pas » reprend-il.

Juste avant l’édition 2017 de la Rigolade du printemps, le mot s’était passé : l’emplacement choisi pour le Comité ÉLAN et le Conseil municipal pour la construction de la résidence serait l’actuel terrain de balle. On prévoit alors déménager ledit terrain de balle dans l’arène de course où se déploient annuellement les stock-cars. Des citoyens de partout au Témiscamingue se sont manifestés et inquiétés de la pérennité du festival via les réseaux sociaux. Par voie de communiqué, le maire Daniel Barrette a tenté de calmer l’opinion publique en affirmant que l’emplacement ne menaçait pas la survie de l’événement.

Mélanie Nadeau, jeune maman résidente de Laverlochère s’insurge contre le manque d’écoute qu’elle ressent : « on dirait que la décision est déjà prise ». Elle affirme que le baseball regagne en popularité au Témiscamingue et que ce serait dommage de condamner le terrain de balle. Robin Duchesne renchérit sur les risques à utiliser « le pit de la Rigolade » comme terrain de balle, parce qu’« il reste toujours, malgré les efforts de nettoyage, des bouts de vitre et autre détritus dangereux ». On s’inquiète des coûts de ces modifications ainsi que du bruit et du tapage que cause la Rigolade, ce qui pourrait importuner les résidents lors de cette fin de semaine. La qualité de vie des familles est au cœur des préoccupations. Les citoyens sont attachés aux espaces de jeux et ne souhaitent pas les compromettre.

Le Maire, monsieur Barrette a répété quelquefois que le projet sera avorté si la population le rejette. En entrevue il concède « peut-être qu’on aurait pu faire un peu plus de consultation. On n’aura pas le choix au bout du compte d’écouter la volonté de la population ».

Il tenait cependant à partager les points qui avaient motivé l’emplacement. « Ça nous prend un terrain municipal et c’était le plus approprié en termes d’espace. Aussi quand on parle aux futurs résidents on entend qu’ils veulent être situés à un endroit vivant. Pas à l’écart du reste du village. J’ai parlé avec la directrice de l’école primaire qui était emballée à l’idée de faire des projets intergénérationnels. C’est l’emplacement qui nous coûte le moins cher. C’est aussi quatre à cinq emplois qui seraient créés. Ce projet-là, c’est pour nous permettre de garder notre monde à Laverlochère. C’est un projet qui bénéficierait à tout le Témiscamingue. », affirme-t-il.

Le comité travaille depuis 2013 à cette résidence pour aînés en légère perte d’autonomie. Tous s’entendent sur les vertus du projet. C’est définitivement l’emplacement qui crée la controverse.