Une coopérative jeunesse pour le Temiskaming ontarien

L’année 2017 est fort occupée pour l’ACFO-Témiskaming. En plus de parrainer le Kiosque Canada 150e, un autre projet d’envergure est sur le point de voir le jour. La région du Témiskaming ontarien pourra compter sur les services d’une coopérative jeunesse cet été.

En partenariat avec le Conseil de la Coopération de l’Ontario et financé par FedNor, ce projet de l’ACFO permettra à une quinzaine de jeunes francophones de la 7e année et de la 8e année de travailler cet été tout en étant rémunérés. Annie Joyal, chargée de projet, est déjà en poste. Elle assurera la coordination pour un fonctionnement des plus efficaces. « La mission est de créer une relève pour nos organismes, nos institutions et nos entreprises francophones. En donnant des outils à nos jeunes, nous voulons développer une expertise et les préparer à devenir de bons citoyens, de futurs chefs de file, de nouveaux entrepreneurs et de nouveaux acteurs au sein de la collectivité », explique Annie Joyal.

Pour la région, il s’agit d’une première. Une bonne préparation est donc nécessaire pour assurer une réussite. La chargée de projet parle de trois étapes importantes. « La première étape est celle du démarrage. Il faut identifier et inviter des intervenants locaux à devenir membres du comité local de la coopérative, un comité qui doit être représentatif des différents secteurs de la communauté. Ensuite, c’est l’étape de l’implantation. Il y a le recrutement des animateurs et des coopérants. Enfin, la dernière étape est le suivi-évaluation. Les animateurs reçoivent de la formation et intègrent les coopérants ». Bien sûr, Mme Joyal prévoit des sessions de formation et de bilan à mi-chemin pour évaluer le progrès de la coopérative et s’assurer de son bon déroulement.

Pour la phase du recrutement, une visite dans les écoles francophones aura lieu afin de rejoindre tous les jeunes de la 7e année et de la 8e année de la région, soit l’École catholique St-Michel, l’École publique des Navigateurs, l’École catholique Sainte-Croix et l’École catholique Assomption. Quant aux services offerts cet été, ils seront nombreux : lave-autos, livraison de repas aux aînés, services de garderie, tonte de gazon, travaux de peinture, etc. Évidemment, la liste sera le reflet des besoins de la communauté et se précisera en fonction des compétences de chaque coopérant.

Jusqu’à maintenant, les partenariats se multiplient, ce qui promet un été des plus diversifiés et des plus enrichissants. Pour en nommer quelques-uns, il y a déjà le Conseil de la coopération de l’Ontario, le Festival des Folies Franco-Fun, le Centre de santé communautaire du Témiskaming, le Centre de la petite enfance Timiskaming, l’Association de canot-camping du lac Témiscamingue, Récré-eau des Quinze, la Maison des Jeunes du Témiscamingue, les Artisans de l’École Rivière-des-Quinze qui ont confirmé leur intérêt à établir un partenariat. Les réponses sont des plus positives et la sollicitation se poursuit auprès d’autres organismes et comités. Aussi bien entourés, il est évident qu’un été très prometteur attend les futurs coopérants du Témiskaming ontarien.