Coupure au CISSSAT : Un comité citoyen se met en place

Suite à l’annonce de la coupure du service d’anesthésie durant 34 semaines à l’hôpital de Ville-Marie, Paul-Émile Barbeau, médecin à la retraite, avait lancé un appel pour un rassemblement citoyen le lundi 23 octobre.

Une cinquantaine de personnes, incluant des élus, personnel de santé ou bien citoyens concernés, se sont présentées dans les bureaux de la Société de Développement du Témiscamingue. Monsieur Barbeau est longuement revenu sur les craintes face à enchaînement de coupures du CISSSAT, qui pourraient éventuellement entraîner la fermeture complète de plusieurs services. Il a notamment fait savoir que l’absence d’anesthésiste soulevait beaucoup plus de problèmes que le fait d’être obligé d’accoucher à Rouyn-Noranda, sans pour autant minimiser ce dernier.

De nombreuses personnes présentes ont, tour à tour, manifesté leur mécontentement et inquiétudes. Une citoyenne a même lancé que c’était honteux de proposer une couverture d’un service public aussi vital à seulement 40 % et a questionné si dans d’autres sphères de la société, 40 % étaient un chiffre acceptable. Les citoyens ont convenu de former un sous-comité en parallèle de celui de la Planification stratégique, déjà en place. Ils se sont aussi mis d’accord qu’il fallait trouver un moyen d’envoyer un message fort afin d’être entendus.

Coup de théâtre durant le rassemblement, le président de l’Association des Anesthésiologistes du Québec, Jean-François Courval, a joint par téléphone monsieur Barbeau, pour lui confirmer qu’il n’avait pas été mis au courant du problème. Il assure l’avoir appris, comme la population, lors de la première sortie publique dans les médias, soit le jeudi 19 octobre, venant ainsi amplifier le sentiment de manquement grave de gestion du CISSSAT, auprès de la population présente. Le CISSSAT avait pourtant affirmé, par voie de communiqué, avoir tout mis en œuvre, afin de pallier à cette coupure de service.

De son côté, le CISSSAT a fait savoir que sa responsabilité était de communiquer avec le MSSS ainsi que les anesthésistes directement pour voir leur disponibilité pour le remplacement, ce qui à été fait. L’Association des anesthésiologistes s’apparentant à une organisation syndicale, le CISSS n’a pas à les contacter en cas de rupture mais doit contacter les membres pour voir leur disponibilité pour le remplacement.