La course des voyageurs : Une première course à obstacles

Une première course à obstacles s’organise au Témiscamingue! En collaboration avec la Fête de la Bannik, Robin-Pierre Bergeron et Mélissa Cardin, tous deux professionnels de la santé, on voulut utiliser les sentiers de l’endroit pour encourager les gens à se dépasser.

« Ce sera vraiment accessible à tous! Ceux qui ne veulent pas courir peuvent le faire en marchant et quand même franchir les obstacles. C’est un 5 km qui offrira un parcours différent de ce qu’on voit d’habitude », informe Robin-Pierre.

« On veut aussi amener les gens à s’amuser en bougeant. La course s’adresse aux 12 ans et plus. C’est un beau défi à lancer à sa famille ou ses amis », ajoute Mélissa Cardin.

Un des points forts du site choisi est le paysage bucolique. « On le fait aussi dans l’optique de faire connaître le Témiscamingue. On veut contribuer à rendre notre région attrayante. L’événement peut attirer des coureurs de l’Ontario et de l’Abitibi », croit monsieur Bergeron.

Étant donné les délais de l’organisation pour cette première année, le couple affirme que tout se passera en simplicité. « Pour les éditions suivantes, on veut développer de nouvelles façons de faire. C’est un événement qui sera appelé à se renouveler constamment».

C’est donc un rendez-vous le 24 juin prochain! Pour s’inscrire, il faut se rendre sur le site de la Bannik au www.bannik.ca.