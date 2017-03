Création d’un comité de vigie en santé

Un comité de vigie santé a été formé sous l’initiative du conseil de ville de Ville-Marie. Le premier dossier pris en charge par le comité est celui de l’agrandissement du Centre de santé de Ville-Marie. Ce dossier retient l’attention puisque qu’il est important pour la population témiscamienne et que peu de communications parviennent jusqu’aux élus.

Une rencontre a eu lieu entre le conseil municipal de Ville-Marie et le président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), Jacques Boissonneault. La Ville a soulevé certaines préoccupations, dont une volonté d’avoir des communications plus régulières avec le CISSS.

Lors de cette rencontre, monsieur Boissonneault n’a pas été en mesure de répondre à toutes les questions des élus, mais s’est engagé à informer la Ville des développements du projet d’agrandissement chaque mois.

Des acquis à protéger selon M. Flebus

Bernard Flebus, maire de Ville-Marie, n’y va pas de main morte en critiquant les décisions prises en santé au Québec, avec les coupures de services qu’il considère nombreuses. « J’estime que le gouvernement est en train d’affaiblir le système de santé publique ». Il insiste sur le fait que les Témiscamiens ont droit à tous les services essentiels. Selon lui, le comité de vigie, adopté unanimement par son conseil, permettra d’être en alerte sur ce qui se passe à ce niveau-là. « On veut rester éveiller, à l’affût de ce qui se passe pour être en mesure de bien informer la population », d’ajouter le maire de Ville-Marie.

Finalement, il appelle aussi à la solidarité en évoquant la situation de la pénurie de médecins à Témiscaming. « On est tous dans le même bateau. Il faut travailler ensemble pour désamorcer la situation et régler les problèmes. »