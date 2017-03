Création d’une régie intermunicipale en sécurité incendie

La Régie intermunicipale de sécurité incendie du Témiscamingue s’apprête à voir le jour. Il s’agit d’une entente entre les municipalités de Béarn, Fabre, Guigues, Ville-Marie, Lorrainville et Duhamel-Ouest. Le lundi 27 mars avait lieu une rencontre au Centre Frère-Moffet afin d’informer la population sur les modalités du projet.

Un conseil d’administration provisoire est déjà créé et rassemble des élus en provenance des six municipalités participantes. Le projet attend l’aval du ministère des Affaires municipales, d’ici la fin avril.

Pour les adhérents, il s’agit d’un engagement de dix ans puisque ce délai est nécessaire pour que la Régie ait des bases solides et atteigne un niveau d’efficacité maximal. On estime que les dépenses pour la mise en place de la régie s’élèveront à 60 000$. Toutes les municipalités concernées contribueront au financement, dans une entente que l’on veut « gagnante-gagnante ».

Plusieurs lacunes étaient observées dans le mode de fonctionnement actuel. Pour les municipalités membres, il était évident que le statu quo était inacceptable. On notait entre autres un manque de communication entre les différentes équipes, des équipements et des modes d’opération non standardisés et des difficultés de recrutement.

Le regroupement permettra de maximiser les ressources humaines et matérielles et de créer un leadership qui favorisera la relève. On croit aussi pouvoir miser sur la formation des pompiers. La régie serait un organisme plus structuré. Ultimement et principalement, le souhait est l’amélioration du service en sécurité incendie.

Les casernes actuelles seront maintenues, mais la concertation et la structuration permettront, selon le consultant Richard Lefebvre, d’avoir une meilleure force de frappe : « On croit que ça permettra une mobilisation des équipes sur le terrain ».