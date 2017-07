Notre-Dame-du-Nord & Guérin

Cet été, notre journaliste fait le tour des municipalités et des communautés autochtones du Témiscamingue dans une expérience immersive qui vise à découvrir et promouvoir la région. Elle invite les lecteurs à visiter et profiter des attraits du Témiscamingue en partageant sur les réseaux sociaux, des photos d’événements, d’activités et de paysages avec le mot-clic #visitetontémis

Notre-Dame-du-Nord

Notre-Dame-du-Nord est le village le plus populeux du secteur Nord du Témiscamingue et jouit d’une vue incomparable du lac Témiscamingue. Avec des attraits touristiques comme le Centre Fossilifère, le sentier de l’Eau-de-là qui longe le Lac et les visites de la centrale Première Chute d’Hydro Québec, impossible de s’ennuyer!

Le Centre Fossilifère est un atout considérable pour le village de Notre-Dame-du-Nord puisqu’il est un lieu riche en patrimoine scientifique et historique. À partir de l’interprétation de fossiles trouvés au Témiscamingue et ailleurs dans le monde, on retrace l’évolution des vivants. On en apprend beaucoup sur notre territoire qui a une histoire insoupçonnée. Lors de notre passage à Notre-Dame-du-Nord, Mickael Côté-Leduc, un guide-étudiant avec de bons talents de communicateur a été généreux dans ses explications et maitrisait bien ce savoir enrichissant pour la région. Un arrêt qui en vaut la peine!

La marina offre aussi un coin de calme et de détente en plus de favoriser les activités aquatiques puisque nombreux services sont offerts aux plaisanciers, tels une station d’essence et un débarcadère. La promenade permet aussi de se balader tout en longeant le majestueux et incontournable lac Témiscamingue.

Alors que le Rodéo du Camion, festival qui métamorphose complètement Notre-Dame-du-Nord approche, en temps normal, le village est plutôt paisible même s’il vibre au rythme d’une belle énergie. Dans cette municipalité, le trafic afflue de l’Ontario, comme de l’Abitibi et du reste du Témiscamingue, la Fritobec est toujours pleine (on comprend, la terrasse au bord du lac est splendide et les frites sont délicieuses) et la Friperie du Nord est accueillante avec ses portes grandes ouvertes les jours de soleil! En période scolaire, deux écoles viennent aussi animer le village avec leur dynamisme et leur projet qui fait le pont avec la communauté.

Riche de ses institutions, il est fort probable que vous ayez joué au hockey ou accompagné votre enfant au Polydium, aréna qui accueille d’ailleurs des options sport hockey ou patinage artistique pour les élèves du secondaire.

Tout n’est certes pas nommé puisqu’il y en a des choses à faire au Nord !

Guérin

Après Notre-Dame-du-Nord, un arrêt s’impose à Guérin, ne serait-ce que pour découvrir son musée qui met en lumière le patrimoine religieux et agricole témiscamien avec bon nombre d’artéfacts conservés dans des bâtiments historiques. Il faut entrer dans le presbytère pour découvrir les richesses des histoires que recèle ce musée. Une maison antique est aussi à visiter en plus de l’église. Le guide Robin Aumont s’est montré informé et intéressé lors de notre visite qui s’est avérée intéressante et enrichissante.

L’entrée de Guérin est attrayante avec ses nombreuses vivaces bien aménagés autour du bureau municipal. Le dépanneur-resto souvenir d’antan est aussi opéré par du personnel chaleureux et accueillant.

Avec des enfants, il ne faut surtout pas manquer les jeux d’eau situés au Parc ou il y a aussi un terrain de volleyball et un terrain de baseball.

Charmant village, Guérin vaut la peine qu’on s’y rende!