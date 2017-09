Dans la cour des grands

Crédit photo: Photos Amateur JB

Fait assez exceptionnel cette année, la participation du jeune Témiscamien Jacob Paquin, 12 ans seulement, dans la catégorie baril Homme au 50e Festival Western de St-Tite. C’est à ce jour le plus jeune compétiteur de la catégorie, car il n’y avait pas de classification pour les jeunes, lors de sa participation au Festival Western de Guigues. Marie-Claude McFadden, mère du jeune cow-boy explique : « C’était vraiment inattendu. Il a décidé de s’inscrire à Guigues à une course open (ouvert à tout le monde) on ne savait même pas que c’était pour la qualification de St-Tite. Il a fait ça vraiment pour le fun. Les gens venaient nous féliciter après, mais on n’y croyait pas trop. On a eu une confirmation officielle la semaine d’après ».

Malheureusement, une blessure récente du cheval a ressurgi lors de sa participation à St-Tite et n’a pas permis à Jacob Paquin de se classer. Il reste néanmoins très heureux de son expérience et ne compte pas en rester là : « C’est vraiment le fun. C’était vraiment une surprise que j’aille à St-Tite. Je suis très content de mon expérience et je vais tenter d’y retourner l’année prochaine ».