De la musique et une bonne cause

Le journal le Reflet proposait samedi dernier un spectacle-bénéfice en lien avec l’initiative Le Reflet s’implique. Le groupe Boomerang a performé au Barbe Broue pub devant un auditoire de 150 personnes qui n’ont pas hésité à prendre la piste de danse d’assaut.

Le Reflet s’implique

Chaque année, l’équipe du journal choisit une cause pour laquelle elle amasse des fonds. Cette année, le Relais pour la vie a été choisi puisque chaque membre de l’équipe de travail est sensible aux conséquences qu’apportent le cancer dans la vie des personnes éprouvées ainsi que dans celle de leur entourage. Rappelons que les statistiques avancent que deux Canadiens sur cinq seront atteints d’un cancer au cours de leur vie. Chaque dollar amassé par la vente de billets sera donc remis au Relais pour la vie.

Toute une soirée!

Le groupe Boomerang, aussi interpellé par la cause a donc accepté l’invitation avec beaucoup d’enthousiasme. Fidèles à leurs habitudes, les musiciens ont non seulement su attirer un public qui leur est dévoué, mais en ont aussi mis plein la vue et les oreilles. Orchestration complète, le band local, qui se spécialise dans les reprises de chansons, réussit toujours à faire lever le party. Alors que nous étions magnifiquement accueillis par Carole Marcoux et Éric Lepage dans leur pub à l’ambiance extra, la formule était gagnante. Tous ont pu s’amuser tout en investissant dans une cause qui touche une grande partie de la population.

D’autres activités de financement

D’autres levées de fonds pour le Relais pour la vie sont prévues par le Journal le Reflet. Parmi celles-ci, notons la tenue du kiosque lors de la vente de garage annuelle qui se tiendra à l’aréna de Ville-Marie au printemps. L’équipe du Reflet y vendra divers objets lors de ce même événement dont tous les profits seront remis à la cause.

L’équipe du Reflet marchera pour la cause

Le 2 juin 2017, nous marcherons aussi la nuit dudit Relais qui est toujours un moment de recueillement et de solidarité. Y serez-vous, vous aussi?