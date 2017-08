De la seringue au compte-tours

Si on parle de changement de carrière, celle du témiscamien Samuel Lessard a fait un grand écart. Voici sa petite histoire.

À la fin du secondaire, il se dirige vers le CÉGEP à Rouyn-Noranda en sciences de la nature. Ensuite, son choix se porte vers l’Université du Québec à Trois-Rivières pour étudier en sciences infirmières pendant trois ans qui a permis un retour au Témiscamingue comme infirmier pendant cinq ans.

Au bout d’un certain temps, Samuel avait le goût d’un nouveau défi. Mars 2016, il décide de se lancer dans un certificat en journalisme à l’Université Laval, qu’il commencera en septembre de la même année. Arrivé à la session d’été, il effectue un stage avec l’équipe de RPM (émission automobile diffusé à V Télé), qui, par la suite, décide de l’engager. Dès le début de son virage professionnel, Samuel avait déjà le stage chez RPM en tête: « Quand je me suis inscrit en journalisme, je savais qu’il y avait un stage qui était là [chez RPM]. Moi, j’avais toujours eu l’idée de faire mon stage là. Ça a toujours été dans ma tête. Ce que je voulais, c’était faire du journalisme automobile ». La chose n’était pas gagnée à la base puisqu’il n’existe pas de formation de journalisme automobile comme telle. Selon lui, seuls les bons contacts dans le milieu, ou bien le fait d’avoir travaillé dans un milieu connexe (course automobile par exemple) permettent de rentrer dans la spécialisation.

S’il peut paraître brusque, ce changement de carrière n’est pas anodin. Âgé aujourd’hui de 28 ans, c’est en acquérant le Guide automobile 2000 que la piqûre a fait effet chez Samuel. Cette passion est toujours restée ancrée en lui, même lors de son choix de carrière comme infirmier. « Au secondaire, tout le monde me disait : un jour, tu vas finir chroniqueur automobile! Je traînais toujours un guide de l’auto avec moi. J’avais toujours un manuel, des brochures sur l’automobile avec moi. J’étais un vrai crinqué », lance Samuel. Il avoue avoir choisi une première carrière plus sécuritaire (et sécurisante), mais surtout parce qu’il ne savait pas vraiment, à l’époque, quel chemin aurait pu lui permettre de vivre sa passion.

Aujourd’hui, Samuel est donc recherchiste à RPM, ce qui consiste à préparer des documents en vue de l’enregistrement des émissions diffusées à la télévision. Présentement, ses recherches demandent beaucoup de préparations en vue des essais routiers, mais aussi des recherches d’images afin d’illustrer les propos durant l’émission. Le recherchiste s’occupe aussi de publier une actualité quotidienne sur le site web de RPM. Il assiste aussi à des lancements de presse des constructeurs automobiles. Ces événements ont pour but de présenter les nouveaux véhicules et améliorations aux journalistes.

Concernant un retour en région, même si la plupart de ses tâches peuvent s’effectuer à distance, il n’est pourtant pas envisageable, sa présence étant requise aux enregistrements de l’émission. Néanmoins, il retourne, à l’occasion, au Témiscamingue, qu’il a toujours dans le cœur. « Je vais toujours garder un pied-à-terre là-bas. Mes racines sont là, j’y suis resté pendant près de 25 ans. J’ai un grand attachement à cette région-là », confie-t-il.

Bien qu’il s’adonne désormais à ce qui lui plaît le plus, il ne regrette pas son premier choix de carrière, qui lui a appris énormément de choses sur le milieu du travail et donné beaucoup de leçons de vie. Il conseille à chaque personne, en choix de carrière ou un étudiant à la croisée des chemins, d’essayer des affaires afin de ne jamais avoir de regrets. Il mentionne néanmoins que cela demande beaucoup de sacrifices, mais que le jeu en vaut la chandelle. « C’est long travailler 35 ans dans un domaine qui nous ne tente pas », conclut Samuel Lessard, amusé.