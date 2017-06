« Demain » c’est aujourd’hui

Organisé par Québec solidaire Rouyn-Noranda-Témiscamingue, en guise d’invitation et d’introduction au 6e Forum régional Planet’ERE, qui se tiendra du 20 au 23 juin à Rouyn-Noranda, le film « Demain » a été projeté gratuitement, au Théâtre du Rift le 11 juin dernier. S’en est suivi une période de discussion animée par Pierre Rivard, directeur de l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), président de la Commission scolaire du Lac Témiscamingue (CSLT) et membre de Planet’ERE. La quarantaine de personnes présentes se sont rejointes sur les propos du film et ont convenu, à travers la création d’un groupe Facebook, d’organiser un mouvement citoyen qui réfléchirait et agirait sur des solutions durables, inspirées par le film, au Témiscamingue.

Rappelons que le documentaire français, récipiendaire du César 2016 du meilleur documentaire, présente diverses solutions autour du globe, déjà mises en place, pour un meilleur lendemain au travers de 5 grands axes : l’agriculture, l’énergie, l’économie, l’éducation et la démocratie.