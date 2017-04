Démission de Jacques Boissoneault, PDG du CISSS

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) annonçait aujourd’hui que monsieur Jacques Boissonneault président-directeur général du CISSS quitte ses fonctions pour relever de nouveaux défis professionnels.

Par voie de communiqué, le CISSS réagissait à son départ : « C’est avec tristesse que le conseil d’administration, le comité de direction et l’équipe du bureau du PDG ont appris le départ de celui qui a mis en place le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue depuis sa création le 1er avril 2015. Monsieur Boissonneault a su faire preuve d’un leadership remarquable alors qu’il avait le rôle et la responsabilité de procéder à la fusion de neuf établissements dans le cadre de l’application de la loi 1 ».

Le CISSS salue le courage de gestion de ce «grand leader à la fois visionnaire et tenace ». Monsieur Boissonneault sera en poste jusqu’au 28 avril 2017. Les modalités quant à son remplacement sont présentement en cours au ministère de la Santé et des Services sociaux. Plus d’information suivra dans les prochaines semaines.