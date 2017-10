Le dernier tour de piste

Après 8 ans à la MRC de Témiscamingue, Arnaud Warolin arrive au terme de son deuxième mandat. Entretien avec le premier préfet élu de l’histoire de la région :

Au bout de 8 ans, comment on se sent?

Un peu de fébrilité et un peu de tristesse à quitter une organisation avec des gens avec qui on a travaillé pendant 8 années, c’est évident. En même temps, je pars en me disant que même si je n’ai pas tout réussi, j’y ai mis tout mon cœur et j’ai donné le maximum de ce que je pouvais faire. Je pars avec le sentiment du devoir accompli.

Pouvez-vous me faire un bilan des réalisations?

Je crois qu’on a eu à peu près 1 milliard d’investissements au Témis. En forêt, avec Tembec il y a eu 350 millions à Témiscaming et une cinquantaine de millions entre Béarn et LVL. Le Parc Opémican c’est 40 millions, l’hôpital 30 millions qui finira probablement à 40. En infrastructures, on a eu le barrage d’Angliers, le barrage à Témiscaming, quasiment toutes les routes ont été refaites. Niveau agricole on a accaparé de très grosses sommes en termes de drainage agricole, on est allé chercher les programmes régionaux. Olymel aussi, ça représente 50 millions, 50 emplois. On a le taux de chômage le plus bas depuis les années 70. C’est même la première fois que le taux de gens sur l’aide sociale baisse. C’est-à-dire que les gens retournent à l’emploi. Il y a une raison à tout ça et ce n’est pas grâce à moi : les gens se sont pris en main. Après la Marche verte, on a arrêté de se plaindre. On s’est dit ça suffit on a ce qu’il faut on va investir! Ça a donné ce résultat. On a quand même eu de l’aide du gouvernement, qui a entendu, peut-être tardivement, ce qu’on demandait à la Marche verte, mais leur investissement est non négligeable sur le territoire. On a aussi concilié environnement et économie grâce notamment à la gestion des matières résiduelles.

Quelle est la réalisation ou chose dont vous êtes le plus fier de ces 8 dernières années?

C’est une bonne question! Il y en a plusieurs, mais j’en retiendrai deux. Tout d’abord d’avoir insufflé un vent de positivisme au Témiscamingue. La situation est quand même assez bonne aujourd’hui. La deuxième c’est mon équipe. Mon organisation est aujourd’hui solide, financièrement en bonne santé. On a une équipe d’employés qui sont jeunes, dynamiques et épanouis. Ce sont des choses qui, pour un gestionnaire comme moi, sont très importantes. C’est sûr qu’il y a des éléments de projets, mais les deux plus immatérielles, mais les deux plus importantes à mes yeux, ce sont celles-ci.

Des regrets?

Oui bien sûr, je ne me les cache pas. J’aurais aimé qu’au Témiscamingue, on travaille plus ensemble. C’est évident que les chicanes, moi j’ai trouvé que ça n’a pas fait avancer le Témiscamingue, ça l’a fait reculer. On ne peut pas se permettre de jouer à de la petite politique, il faut qu’on travaille ensemble. On a le droit d’avoir des opinions différentes, mais il faut absolument que toute l’énergie de toutes les municipalités et tous les organismes aillent dans une même direction. C’est ce qu’on fait quand on fait une planification stratégique par exemple, ça n’a pas besoin d’être politique. Je crois que c’est un regret qui fait malheureusement partie de la vie d’un politicien.

Un dernier mot en tant que préfet?

Il y a des grands enjeux sur lesquels le Témiscamingue va devoir travailler. Il faut arrêter d’être divisé et sérieusement regarder à travailler plus entre les municipalités. Je me souviens il y a 8 ans quand j’ai commencé, au premier lac à l’épaule, j’avais fait venir quelqu’un pour parler de regroupements municipaux, ça a quasiment causé un cataclysme. Aujourd’hui, il y a 2 municipalités qui vont fusionner et il y a des ententes de services inter municipalités dans presque tous les domaines. Là-dessus, on a fait un pas de géant, mais on peut faire encore plus. Il y a aussi l’enjeu de toutes les nouvelles technologies. C’est quelque chose que j’aurais aimé finir, mais le timing ne me l’a pas permis. Ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Il reste l’enjeu démographique, comme l’a démontré la nouvelle planification stratégique. Il va falloir trouver une façon de faire pour se développer, car nous n’avons pas la marge de manœuvre financière nécessaire. On ne peut pas taxer plus les citoyens, il faut trouver d’autres revenus.

Un dernier mot pour les Témiscamiens?

Je veux les remercier sincèrement pour leur confiance. Quand j’ai été élu, j’avais 32 ans, j’étais un étranger et ils m’ont fait confiance. J’espère avoir été à la hauteur de celle-ci. J’ai toujours essayé de rester au-dessus de la mêlée pour ça. Une chose qu’on m’avait dite c’est : on peut se battre au Témiscamingue, mais on n’a pas besoin de bulldozer. J’espère que j’ai bien représenté le territoire, que j’ai été un bel ambassadeur et fais avancer les dossiers. Je veux aussi remercier la population pour son appui inconditionnel, je n’ai pas à me plaindre. C’est ça qui me donne du jus en tant que politicien. Je pars serein. En même temps, on « tape la trail », j’ai été le premier préfet élu, ça, on me l’enlèvera jamais (rires). Quand je suis arrivé, tout était à faire. La MRC a connu une croissance exponentielle et on a su gérer ça avec l’équipe.