La descente de la Kipawa attire les touristes

Le 31e édition du Festival de la rivière Kipawa aura lieu les 23, 24 et 25 juin prochains à Laniel. Une centaine de participants descendront les rapides qui font partie d’un parcours québécois de cinq rivières.

Les pagayeurs de kayak, canot et rafting viennent de partout. Selon Cédric De Marneffe, vice-président de l’OBNL Les amis de la rivière Kipawa, environ 40 % de la clientèle vient de l’Ontario et environ 20 % des participants proviennent de la région. Les autres arrivent d’ailleurs au Québec, où alors des États-Unis. C’est donc dire que le festival attire du monde au Témiscamingue.

La course « Hollywood Head2Head » du samedi après-midi dont la deuxième édition se déroulera cette année attire bon nombre de participants et spectateurs. Celle-ci fait partie du parcours Eau vive extrême. Aux dires de monsieur De Marneffe, « L’événement est spectaculaire! La rivière coule dans un milieu sauvage où la végétation est magnifique ». Rappelons que la descente se fait sur 14 kilomètres. Les néophytes ont aussi la chance de s’initier à ce sport grâce à la présence d’une compagnie de rafting. Notons qu’il faut réserver sa place avant l’événement.

Le festival a lieu sur le site du Parc Opémican qui est désormais partenaire de l’événement. Pour Cédric De Marneffe, ce partenariat peut se présenter comme une occasion de développer et valoriser la section aventure du parc. « Nous avons une très belle collaboration avec Opémican », affirme-t-il.

Finalement, une mise en garde est émise ce week-end en raison des lâchers d’eau quotidiens inhabituels qui auront lieu au barrage de Laniel pendant les trois jours que durera l’événement. Suite à ces lâchers d’eau, le niveau et le débit de la rivière Kipawa seront fortement augmentés, impliquant des courants d’eau beaucoup plus forts qu’à la normale, et ce, même sur les plans d’eau plus calmes. Prudence donc sur le cours d’eau et à proximité de celui-ci. Nous recommandons que l’accès à l’eau soit réservé aux experts avisés seulement.