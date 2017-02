Desjardins ferme des comptoirs de services

Alors que le monde de la finance est de plus en plus virtuel, la Caisse Desjardins du Témiscamingue en a donné une autre preuve en annonçant la fermeture des services comptoirs dans six municipalités du Témiscamingue. Desjardins préfère parler de regroupement des services.

Ces municipalités sont les suivantes : Angliers, Béarn, Belleterre, Fabre, Nédélec et St-Eugène-de-Guigues. Les services auparavant offerts dans ces agglomérations seront transférés dans des centres existants, comme ceux de Lorrainville et de Ville-Marie. Ces regroupements entreront en vigueur le 9 décembre prochain.

Pour expliquer ce changement, Desjardins souligne le très faible achalandage, les heures d’ouverture déjà diminuées au maximum et le faible volume de transactions dans les centres de services visés. « Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous agissons », mentionne la nouvelle directrice générale, Chantal Parent. Elle explique que les habitudes de consommations des membres et la pression sur les revenus depuis la crise financière de 2008 ont forcé la main des gestionnaires. La fréquentation des comptoirs diminue de 14 % par année depuis cinq ans dans les centres touchés alors que les transactions en ligne augmentent de manière draconienne. Ces changements ne devraient toucher qu’entre 20 et 40 membres exclusifs à Desjardins, membres qui représentent 0,2 % de l’ensemble des membres de la Caisse.

Desjardins explique qu’après analyse des routes naturelles de consommation des membres, l’institution financière a remarqué que ces routes se retrouvaient à proximité des centres qui demeureront en service, qui sont les suivants : Rémigny, Notre-Dame-du-Nord, St-Bruno-de-Guigues, Ville-Marie, Lorrainville, Laverlochère, Latulipe et Témiscaming. Desjardins offrira aussi des formations aux membres touchés afin que ceux-ci développent les habiletés nécessaires aux transactions en ligne. L’institution rencontrera aussi chacune des visées par les modifications à partir du mois de novembre, et ce, dans le but d’atténuer les effets des changements.