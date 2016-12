Le développement de l’acériculture au Témiscamingue

Bien que, pour plusieurs, l’univers de l’acériculture comporte un aspect idyllique avec des méthodes artisanales et des cabanes à sucre traditionnelles, il s’agit tout de même d’un secteur lucratif dont le Témiscamingue pourrait profiter. Le 10 décembre dernier, à Lorrainville, avait lieu un colloque réunissant les acériculteurs afin de s’attarder au potentiel de la région.

« Le potentiel est intéressant au Témiscamingue, mais il est un peu plus complexe qu’ailleurs au Québec », explique Louis-Philippe Dénommé, technicien forestier à la MRC de Témiscamingue. Monsieur Dénommé mentionne que la grande majorité de la production se situe dans le sud de la province, là où les acériculteurs peuvent compter sur une source d’électricité près de la production, de même qu’un réseau routier à proximité, ce qui n’est pas le cas pour le Témiscamingue. Au cours du colloque, il a surtout été question de consolider les opérations des entreprises existantes. Les participants ont aussi eu l’occasion d’agrandir et d’améliorer leur réseau de contacts.

Pour monsieur Dénommé, deux principaux obstacles se dressent devant les acériculteurs au Témiscamingue : le contingent de production (les quotas) et l’énergie. Comme il existe ce concept de quotas (le même que pour le lait), l’obtention d’entailles devient difficile pour les nouveaux acériculteurs. Pour l’énergie, ceux qui n’ont pas accès à un réseau électrique utilisent d’autres sources d’énergie, par exemple le mazout, ce qui peut contribuer à augmenter la facture à la fin de l’année.

L’une des solutions envisagées est le développement de ce secteur de l’industrie, qui pourrait représenter le premier pas. « Au Témiscamingue, il nous manque du contingent et des gens intéressés à se lancer en affaires. Lors de l’attribution des derniers contingents, si nous avions eu plus de personnes en démarrage, nous aurions eu plus de contingents », précise Yan Gaudet, propriétaire de l’Érablière Yan Gaudet. L’équation est simple : plus il y a de demandes, mieux préparés sont les projets, plus les contingents attribués seront importants.

Monsieur Gaudet souligne aussi la très grande majorité des contingents sont accordés en forêts privées, alors que le Témiscamingue compte surtout sur des forêts publiques. Toutefois, les rendements des érables au Témiscamingue peuvent parfois surprendre : alors que la moyenne provinciale se situe autour de 2,4 livres/entaille, certains producteurs d’ici sont parvenus à obtenir une moyenne de 4 livres/entaille. La région n’a pas un poids important dans cette industrie, mais messieurs Dénommé et Gaudet mentionnent tous les deux que le potentiel existe.

Au Témiscamingue, il existe environ 142 producteurs acéricoles sur des terres publiques et une vingtaine en terres privées. En 2015, c’est plus de 109 000 litres de sirop d’érable qui ont été récoltés.