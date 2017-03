Une distinction pour OK Pneus

C’est lors de la dernière convention nationale, tenue cette année à Cancun, que la bannière canadienne OK Pneus a remis le titre honorifique OK Pneus de l’année – secteur centre – à l’entreprise familiale témiscamienne OK Pneus Écotone Ville-Marie (Robfam Inc.).

Le secteur centre, qui regroupe toutes les entreprises œuvrant sous la bannière OK Pneus de l’ouest québécois et de l’est ontarien, est l’un des cinq territoires déterminés par la maison mère pour couvrir la totalité du Canada. Au total, c’est plus de 300 OK Pneus qui sont en lice pour tenter de se mériter le titre très convoité de OK Pneus de l’année.

Plusieurs critères, soigneusement évalués sur une période d’un an, permettent à l’administration d’OK Pneus de choisir le récipiendaire du prix : la formation continue des employés, l’investissement dans des équipements de haute technologie, une présence web marquée, efficace et active, le respect des normes de qualité OK Pneus en ce qui a trait à la publicité, à l’image de marque, etc., le volume de ventes, la qualité du service à la clientèle (évaluations mystères) ainsi qu’une implication marquée dans le milieu sont les principaux éléments ayant permis à OK Pneus Écotone de Ville-Marie d’obtenir son titre.