Dix ans de triathlon à Ville-Marie

Le Festival des saines habitudes de vie du Témiscamingue fêtera ses 10 ans en juillet. L’événement a enregistré des taux d’inscription en constante croissance depuis plusieurs années. Jusqu’à maintenant, 1000 triathloniens et duathlètes ont participé en plus de 500 coureurs participatifs. Aussi 400 jeunes ont été initiés au triathlon. Cette année, le festival aura lieu le 15 juillet.

Retournons dix ans plus tôt, lorsqu’Olivier Delaveau et Anny Bisson ont organisé un premier triathlon à Ville-Marie. Le couple était déjà actif dans le monde de la course à pied et des compétitions sportives à grand déploiement et y participait régulièrement à titre d’athlète. Le site enchanteur de Ville-Marie qui proposait à la fois un bassin d’eau libre, des estrades pour des spectateurs et des routes pas trop achalandées leur semblaient être des conditions idéales pour instaurer un parcours de triathlon. En jasant avec des amis du milieu, ils ont aussi conclu que l’organisation d’un triathlon à Ville-Marie contribuerait à élaborer un circuit régional intéressant pour les athlètes d’ici. Ils en conviennent qu’avec un événement annuel à Val-D’Or, Rouyn-Noranda, North Bay et Ville-Marie, les gens des alentours pourraient pratiquer cette discipline sans devoir se déplacer vers les grands centres. Pour souligner la genèse du projet, le comité organisateur du Festival des saines habitudes de vie a nommé Olivier Delaveau et Anny Bisson comme présidents d’honneur de l’événement.

Pour bonifier l’offre et marquer leur dixième anniversaire, une distance de dix kilomètres de course sera organisée. Stéphanie Lalonde, présidente du comité organisateur souligne qu’ils souhaitent ainsi répondre à un engouement pour la course à pied. Le parcours de 10 kilomètres s’ajoute au 2,5 et 5 kilomètres déjà existant. Une mention spéciale Fan Club sera aussi décernée aux participants qui suscitera le plus de réactions parmi les spectateurs.

Aussi, au moment de s’inscrire, les gens qui participent pour une première fois pourront partager leur histoire et motivation. Un prix sera remis pour souligner la détermination d’une personne qui relèvera ce défi pour la première fois.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, visitez le www.triathlonvillemarie.com