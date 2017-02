Dominic Bérubé raconte nos lieux disparus

À l’occasion des jeudis de l’histoire, collaboration entre la Société d’histoire du Témiscamingue et la Galerie du Rift, Dominic Bérubé a donné une conférence sur les villages disparus de la région.

Rappelons que Dominic Bérubé est le journaliste qui avait signé une série d’articles sur le sujet dans le journal le Reflet. Ce grand amateur d’histoire s’intéresse aux villages disparus depuis plusieurs années et il souhaite consigner le fruit de ses recherches dans un livre, d’ici 2018.

Rarement nous sommes confrontés à une interprétation historique qui s’ancre autant localement. L’histoire de la colonisation par exemple, nous touche davantage lorsque nous la découvrons via des faits qui se sont passés sur notre territoire. Il est particulièrement intéressant de constater que l’histoire du Témiscamingue commence bien avant l’arrivée des blancs. Dominic Bérubé a présenté des villages autochtones qui dataient d’avant la conquête. Saviez-vous que les autochtones faisaient de l’exploitation minière ? En effet, l’Anse de la mine à Guigues est la plus vieille mine d’Amérique du Nord. Saviez-vous que les colons, pour soutirer des terres aux autochtones, les ont « traités » au cognac ?

Alors que des villages entiers ont péri de la grippe espagnole, certains se sont vidés plus progressivement. Dominic Bérubé croit qu’en connaissant bien l’histoire de ces villages disparus, il nous est possible d’éviter certaines erreurs passées et aussi de constater comment nous en sommes arrivés à toutes nos conditions actuelles. « Peut-être avons-nous un devoir de mémoire. Il est bon de se rappeler d’où nous venons pour mieux savoir où nous allons et où nous en sommes aujourd’hui », lance-t-il.

Cet exposé photographique a attiré une quarantaine d’auditeurs. Pascal Bibeau, lui aussi, grand passionné d’histoire et possédant beaucoup de connaissances sur le sujet a complété certaines informations. Il travaille de près avec monsieur Bérubé afin de mettre en relation leurs découvertes respectives.

Les démarches de l’historien amateur sont parfois laborieuses, mais toujours fascinantes. Plusieurs recherches terrain s’imposent, mais Dominic Bérubé a aussi épluché internet, fouillé dans les archives de Postes Canada, de la BANQ, dans les livres et documents de la Société d’histoire et a aussi colligé plusieurs témoignages.

Il invite d’ailleurs les gens qui auraient de l’information à lui fournir sur certains villages disparus à communiquer avec lui via sa page Facebook Témis explore.

