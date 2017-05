Double-lancement pour Jordan Mayer

Jordan Mayer, jeune témiscamien aux talents multiples, lançait à la fois un album instrumental et sa nouvelle littéraire, en tant que récipiendaire du Prix littéraire jeunesse Télé-Québec 2016. L’actuel étudiant en science nature souhaite orienter sa carrière vers la santé.

Polyvalent, à l’esprit autant artistique que scientifique, Jordan Mayer a grandi dans une famille où la musique était omniprésente. Il est issu d’un milieu où cette passion est contagieuse. « Je joue du piano depuis que j’ai quatre ans. Ç’a toujours fait partie de ma vie. J’ai commencé à composer vers l’âge de douze ans », affirme le jeune homme. L’album qu’il lançait le 20 mai dernier rassemble ses propres compositions, déclinées sous le thème de l’Intuition. Lorsqu’il a appris qu’il gagnait le Prix littéraire jeunesse Télé-Québec, il a eu l’idée de faire un double lancement pour promouvoir ses deux projets artistiques.

Sa nouvelle littéraire aborde le contraste entre un vieillard et un enfant. À travers la narration, on perçoit l’évolution d’un sentiment plutôt sombre qui s’éclaire jusqu’à la joie et la sérénité. Le processus d’édition a été très formateur pour Jordan Mayer. « Le jury m’a donné beaucoup de conseils. J’ai aimé avoir leur point de vue », affirme-t-il. L’écriture est un geste plus récent qui a été particulièrement stimulé par l’appel de texte de Télé-Québec. « J’avais déjà un intérêt pour l’écriture, mais ce concours-là m’a permis de prendre le temps de mener un texte à terme. J’avais participé sans gagner l’année d’avant et j’ai eu l’envie d’essayer une deuxième fois. J’ai été surpris de remporter le prix », raconte-t-il.

Jordan Mayer a entendu parler du concours littéraire à l’école. Chantal Lajeunesse, mère de ce dernier, souligne d’ailleurs le soutien qu’ont les jeunes de la part du milieu scolaire et de la communauté. « Les enseignants sont très présents et à l’écoute des jeunes. Ils permettent aux élèves de se dépasser. Et toute cette ouverture aux arts aussi, je trouve ça important. On a de belles forces au Témiscamingue : lorsque Jordan a demandé la salle du Rift pour le lancement, la réponse a été immédiate. La communauté soutient les jeunes et je trouve ça vraiment beau. »

Jordan Mayer a des idées plein la tête. La musique et l’écriture l’animent et il compte continuer d’explorer ces voies artistiques en parallèle à ses études. Parions que nous entendrons encore parler des projets de ce Témiscamien!