Dresser de futurs champions : la passion de Rock Beaupré

De nombreux Témiscamiens sont devenus de merveilleux ambassadeurs de la région lorsqu’ils ont séjourné à l’extérieur. Mais alors que certains ont acquis une notoriété dans la MRC, d’autres ont davantage évolué en marge des projecteurs, comme l’a fait Rock Beaupré, originaire de Guérin, mais demeurant à St-Bruno-de-Guigues, dans son travail de dressage de chevaux. Monsieur Beaupré est d’ailleurs devenu une sommité au Québec dans son domaine. Le Reflet l’a joint alors qu’il se préparait à un événement équestre à Oklahoma City.

Un choix de carrière précoce

« J’avais huit ans quand j’ai su ce que je voulais faire dans la vie, amorce monsieur Beaupré. On a bien tenté de me décourager, mais sans succès. Même l’orienteur à l’école tentait de me faire changer d’idée. Je gagne ma vie depuis 1994 à entraîner les chevaux de mes clients. » L’homme d’une cinquantaine d’années aura donc passé plusieurs décennies à parfaire ses compétences, au point d’être devenu une référence dans le domaine du dressage. « Il y a plus de 50 % des chevaux au Québec qui sont passés par chez nous pour se faire entraîner ou évaluer. » Parmi ces chevaux, plusieurs ont établi des temps de références et remporté des compétitions au Festival western de St-Tite.

Les sports équestres ont tellement évolué ces dernières années qu’il devient presque nécessaire d’utiliser les services d’un entraîneur comme monsieur Beaupré. « Le départ fait souvent foi de tout. Lorsque l’animal est bien parti, il est ensuite acheté par des compétiteurs. Le cheval peut courir pendant une vingtaine d’années s’il n’y a pas d’accident. »

Une sommité

Rock Beaupré aura eu la chance de parcourir beaucoup de kilomètres avec son travail. « C’est plus facile de déplacer un entraîneur que tous les chevaux, je me promène au Québec. » Il participe encore à des compétitions, mais son travail est devenu une carrière qui ne laisse plus autant de temps libres.

En ce moment, monsieur Beaupré consacre son temps à un animal bien particulier. « Des actionnaires québécois ont investi dans un cheval de grande valeur, ils sont les seuls au Québec à avoir un étalon de cette génétique. Au départ, la semence de l’étalon leur coûtait 15 000 $. L’étalon a été inscrit dans le programme Triple Couronne, qui paye une partie des dépenses pour que nous puissions le montrer aux États-Unis, un produit du Québec. » Monsieur Beaupré sera donc celui qui permettra au Québec de présenter un animal unique à nos voisins du sud.