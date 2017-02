Les élèves de Béarn se démarquent en robotique

Les élèves de l’école de Béarn ont encore une fois participé au concours de robotique régional. Les classes de cinquième et sixième année, soit les P’tits génies et Témis Techno ont travaillé sur des mécanismes robotiques sous le thème « Les animaux, nos alliés ». Chaque classe a conçu un robot qui explorait les problématiques dans les interactions entre les humains et les animaux. C’est l’ours noir et la chauve-souris qui ont inspiré les petits génies de l’école de Béarn.

Depuis septembre, les élèves travaillent sur le projet avec l’aide d’un étudiant en ingénierie de l’UQAT. Une importante recherche précède la conception du robot. Ensuite, les élèves mettent leurs idées en commun et un seul robot est fabriqué en prévision de la compétition. La classe de cinquième année s’est démarquée avec une deuxième position et a reçu une mention spéciale pour la conception de leur robot. Celle de sixième année a terminé troisième et a reçu une mention spéciale pour l’implication exceptionnelle qu’elle a mise dans leur recherche.