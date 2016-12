Une exposition régionale pour la période des Fêtes

La Galerie du Rift présente une toute nouvelle exposition pour la période des fêtes. Au menu artistique : 14 sérigraphies d’Édith Laperrière intitulée Entre les murs et la série Tableaux noirs signée Véronique Doucet. Il y a aussi une exposition de Marie-Pier Valiquette à la Vitrine Photo et Nicole Léveillé à la Galerie Découverte. Pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, il y a une impressionnante collection de 80 crèches provenant de 30 pays différents. Près d’une centaine de personnes se sont déplacées pour assister au vernissage le vendredi 2 décembre afin de voir le travail d’artistes régionaux.

Édith Laperrière, que l’on connait pour son travail qui s’intéresse au territoire souvent avec des sérigraphies représentant des maisons, récidive avec une signature qui lui est propre. Des habitations simples, souvent monochromes et incomplètes, explorent la notion du souvenir. Une esthétique épurée caractérise son œuvre. On peut reconnaître dans son travail certaines maisons témiscamiennes, identifier certaines constructions. L’artiste indique qu’elle joue avec les contradictions. « Les œuvres sont parfois lourdes et légères, opaque et transparentes, complètes et incomplètes pour renforcir l’aspect insaisissable et évolutif des souvenirs. » Voilà une exposition réconfort avec une touche de nostalgie qui s’inscrit bien dans la période des fêtes. Édith Laperrière est une artiste de chez nous à découvrir ou à redécouvrir pour la singularité de sa démarche et pour le sentiment d’appartenance envers la région qui teinte toute son œuvre.

Vivant à Rouyn-Noranda, Véronique Doucet est une artiste féministe et environnementaliste. Ce qui caractérise sa pratique, c’est d’abord l’utilisation de matériau brut, naturel comme le bois, les ossements d’animaux, des champignons, des coquilles d’œufs, des pommes, de plumes. Un art qu’elle qualifie elle-même de brut, organique, cru. On y sent un questionnement social et une tangente engagée. Souvent ponctuée d’éléments faux, fabriqués par l’homme, on sent sur ses toiles que deux réalités se côtoient, qu’elles empiètent l’une sur l’autre. Ses œuvres sont très colorées et elle utilise un vernis qui vient contraster avec les éléments naturels. Elles sont à la fois émouvantes et intrigantes. Elles crient quelque chose, un message fort.

La Galerie Découverte transporte dans l’univers de l’artiste peintre Nicole Léveillé de St-Bruno-de-Guigues. Inspirée par les paysages ruraux, elle souhaite invoquer des atmosphères intimes et naturelles. Marie-Pier Valiquette, quant à elle, présente une série de photographies intitulées D’eux qui montrent des moments pris sur le vif, caractérisées par une authenticité touchante.

Il faut aussi se déplacer pour voir la grande collection de crèches exposées à la Galerie. C’est intéressant de sentir l’influence culturelle des différents pays qui colore la représentation d’une même scène. La crèche se raconte autrement et c’est certes rafraichissant.

L’exposition est en place jusqu’au 29 janvier. Le temps des fêtes peut s’avérer une période propice à une visite à la Galerie du Rift et faire découvrir les artistes régionaux à des proches en visite. D’autant plus que la boutique offre une foule d’idées cadeaux fabriquées en région.