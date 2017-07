FADOQ ou RÉSEAU 50+ ?

Depuis 50 ans, le Réseau FADOQ (Fédération de l’Âge d’Or du Québec) regroupe les aînés de toutes les régions du Québec. En plus de permettre aux personnes âgées de profiter de rabais auprès de nombreux partenaires, cet organisme défend leurs droits et leurs intérêts dans la province et leur offre une panoplie d’activités et de loisirs. L’achat d’une carte de membre est nécessaire pour profiter de ces avantages et de ces services. Avec près de 500 000 membres, la FADOQ est le réseau le plus important pour les aînés du Québec. Pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, ce sont près de 15 000 membres qui en faisaient partie… jusqu’à ce qu’un nouveau joueur fasse son apparition.

Le 9 juin dernier, par décision majoritaire, à 70 %, les délégués des clubs de la région ont choisi de se désaffilier de la fédération provinciale pour joindre le Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue. « La raison en est simple, mais vitale : contrer la centralisation des opérations et des décisions dans la métropole. La majorité des clubs ont tranché pour conserver leur autonomie régionale, à proximité de leurs membres », écrit Francine Boulet, présidente du Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue, dans le bulletin du mois de juillet 2017 destiné aux clubs affiliés. En entrevue, Monic Roy, directrice générale de ce nouveau regroupement, ajoute que cette décision a été prise en fonction de nos réalités démographiques et socio-économiques. À titre d’exemple, elle cite le modèle de La Ressource pour personnes handicapées, un organisme qui s’est dissocié en 1997 de son association provinciale parce qu’il dépendait trop d’une corporation provinciale centralisée. La Ressource voulait offrir des services beaucoup plus personnalisés à sa clientèle régionale. C’est ce que le Réseau 50+ s’est donné comme mission.

Du côté de la FADOQ, Lyne Rémillard, directrice générale adjointe, utilise l’exemple de CAA Québec pour défendre le point de vue de la fédération provinciale. Elle explique que cet organisme à but non lucratif centralise les opérations administratives à un seul et même endroit tout en continuant à desservir adéquatement sa clientèle provenant des différentes régions de la province. C’est donc pour des raisons économiques et environnementales que la FADOQ a opté pour cette centralisation administrative.

Malgré l’arrivée de cet adversaire, la FADOQ n’a pas dit son dernier mot. Elle n’a pas l’intention d’abandonner la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Dès l’automne, elle sera plus présente puisque, à ce jour, six clubs de l’Âge d’Or de la région, dont quatre du Témiscamingue, ont choisi de renouveler leur adhésion à la FADOQ. « En septembre, on rencontre les clubs de l’Abitibi-Témiscamingue qui sont restés affiliés avec nous parce qu’on veut créer un comité régional provisoire et engager quelqu’un pour offrir un service à la clientèle en région », explique Madame Rémillard. Celle-ci mentionne également l’intention de la FADOQ d’offrir des services et des ateliers qui n’existaient pas dans la région en plus de mettre davantage l’accent sur la sensibilisation à la maltraitance et aux abus chez les aînés.

Même si les clubs demeurent une porte d’entrée intéressante pour ces deux organisations, ce sont près des 2/3 des aînés de la région qui ne font pas partie de l’Âge d’Or, une clientèle cible qui sera probablement sollicitée dans les prochaines semaines pour un renouvellement ou un recrutement. Chose certaine, la partie est loin d’être gagnée. Alors que l’un tente de faire sa place sur le marché en offrant un service qui se distingue, l’autre semble se restructurer pour demeurer concurrentiel. Même si ce jeu de l’offre et de la demande anime de nombreuses discussions dans les clubs, il n’en demeure pas moins que le bien-être des aînés, les piliers de nos collectivités, demeure l’enjeu prioritaire pour ces deux organisations.