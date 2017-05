Festival des Petits bonheurs : un bain de culture pour bambins

Initier les enfants en bas âge à l’art et la culture, c’est le pari que fait le festival Petits Bonheurs dont la deuxième édition aura lieu du 2 au 31 mai, en Abitibi-Témiscamingue. Un partenariat avec le Festival du film pour enfant de Montréal permettra une offre cinématographique enfantine intéressante.

Tous les services de garde de la région, CPE, scolaire et en milieu familial pourront assister gratuitement à diverses activités. Théâtre de marionnettes, atelier de bricolage et films pour enfants figurent sur la programmation. La gratuité de ces activités est possible grâce à une aide financière de la MRCT.

Certaines activités seront également offertes au public et à peu de frais, soit un atelier de fabrication de masque de renard, le vendredi 19 mai à 9h à la galerie du Rift suivi de la projection du film d’animation Ernest et Célestine. L’atelier Bébé-barbouille animé par l’artiste Francine Marcotte aura aussi lieu à la Galerie, alors que les 0 à 2 ans seront invités à faire de la peinture sur d’immenses feuilles de papier murales. Intuition et expérience sensorielle permettront aux bambins d’être en contact avec la création artistique. Il faut réserver puisque les places sont limitées.

La ville de Témiscaming sera aussi de la partie puisqu’une projection de douze courts métrages d’animation sera présentée le vendredi 26 mai à 10h. Le samedi 27 mai aura lieu un atelier de confection de marionnettes et le dimanche 28 mai, ce sera plutôt de la création d’œuvres d’art à partir de la lecture d’un conte autochtone. Le tout aura lieu au Musée de la gare.

Pour Joany Vachon-Beaulieu, agente de développement et des communications au Rift et membre du comité organisateur est d’avis que le festival prendra de plus en plus d’ampleur puisque les partenaires sont fiers d’offrir une immersion culturelle aux jeunes enfants. « Ça permet d’ouvrir leur esprit et ça leur donne plein de possibilités ».

La programmation complète est disponible sur le site de Culturat. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les familles!