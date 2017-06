La fête Frayante s’empare de Rémigny

Notre Témiscamingue regorge de festivités et parmi celles-ci, nous retrouvons La Fête Frayante de Rémigny. Cette année, c’était la 26e édition de cette célébration du printemps qui rassemble petits et grands.

La Fête offre plusieurs activités divertissantes et réjouissantes. En effet, le vendredi on commence avec un bon vieux bingo. Cette année, le bingo remettait plus de 500$ en prix, dont un gros lot de 300$.

Le samedi, c’est toujours une journée bien remplie qui débute dès 13 h avec une vente à 1¢. Il y a également une amusante et originale course dans le rapide où les poissons viennent pavaner leurs belles écailles. Vient ensuite une pêche miraculeuse qui se déroule à l’extérieur dans un petit bassin et qui fait bien des heureux, toutes générations confondues. Au cours de la journée, nous pouvons amuser les enfants dans les colorés et attrayants jeux gonflables. Nous pouvons aussi admirer le talent des gens du coin avec de petits kiosques artisanaux. On en retrouve pour tous les goûts : des bijoux, des produits naturels, du savon fait à la main, des articles en bois, etc. C’est remarquable de voir le talent et la passion de ces citoyens!

Durant la soirée, il y a un tournoi de poker où les gens peuvent démontrer leur talent de bluffeur. De plus, les festivaliers dansent et s’amusent sur la musique du DJ Simon Mayer. La fin de semaine se conclue de très belle façon, le dimanche, avec un brunch, un rallye automobile et dès 13h30, une course de boîte à savon qui nous fait retomber en enfance.

Malgré la pluie du samedi, la 26e Fête Frayante a été un franc succès grâce à la joie et la bonne humeur de tous! Elle nous permet de se rassembler, de s’amuser avec les siens et vivre notre passion des poissons.