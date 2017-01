Fierté de nos lieux et poésie

Quel sont nos liens avec notre territoire, nos terres, monuments et infrastructures? Comment pouvons-nous amplifier notre sentiment d’appartenance et notre fierté d’habiter et d’investir nos lieux? C’est ce que des adolescents ont exploré grâce à une approche poétique. Le 19 janvier dernier, les élèves de deuxième secondaire de l’école Gilbert-Théberge de Témiscaming dévoilaient les poèmes gagnants du projet Parcours poétique qui s’inscrit dans la démarche Culturat.

C’est sous la direction de leur enseignante de français Nicole Joannette qu’une cinquantaine d’élèves ont écrit des poèmes sur différents lieux de la Ville de Témiscaming. Tout de suite, les élèves ont remarqué qu’il n’était pas facile d’écrire de la poésie sur des endroits. Il est plus facile de s’inspirer de thèmes universels comme l’amour, la mort ou les sentiments. C’était donc un défi de rédaction et de réflexion pour les jeunes poètes.

Les cinq poèmes choisis par le jury seront imprimés sur des panneaux et exposés dans la Ville. L’objectif est que le projet continue au fil des ans et que de nouveaux textes s’ajoutent au parcours. Les panneaux seront inaugurés au printemps.

L’enseignante et instigatrice du projet, Nicole Joannette affirme que l’objectif était non seulement de travailler la poésie, mais aussi de favoriser l’apprentissage de compétences entrepreneuriales. Les élèves ont effectivement organisé la conférence de presse, préparé la salle pour le lancement, passé de nombreuses heures à réfléchir à la construction du projet. Pour Nicole Joannette, ce genre de projet développe leur sens de l’initiative et des responsabilités.

L’élève Éric Lecompte Ouellette abonde dans le même sens que son enseignante. Il affirme que les démarches ont été très formatrices. Il est très fier de ce que ses compagnons de classe et lui ont accompli. Il s’est occupé de la logistique de la salle pour la conférence de presse. « Il y avait beaucoup de choses à penser », constate l’adolescent.

Nicole Rochon, mairesse de Témiscaming croit que le Parcours poétique est rassembleur et qu’il permettra aux élèves d’être de fiers ambassadeurs de leur ville. Elle croit qu’ils seront les premiers défenseurs du respect des lieux.

Les poètes gagnants sont Sarah Bouffard, Gabrielle Gagnon Mantha, Solène Poitras, Mélodie Toupin, Mickaël Généreux Chartrand, Audrey Pétrin, Anabelle Perreault et Daphnée Fortin.