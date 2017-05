Finir son secondaire sur sa tablette électronique!

Terminer son diplôme d’études secondaires sur sa tablette électronique ou son portable via une plateforme Web interactive? C’est désormais possible au Centre de formation Frère-Moffet de Ville-Marie.

Le programme s’appelle ChallengeU et permet pour l’instant de compléter les mathématiques de quatrième secondaire et le français de cinquième secondaire. Les concepteurs de la plateforme travaillent à développer plus de cours.

Selon Marie-Luce Bergeron, directrice du Centre de formation Frère-Moffet, ChallengeU est une alternative intéressante pour les élèves en formation à distance. « C’est le même processus, mais plutôt que d’être dans des livres, c’est sur écran », assure madame Bergeron qui confirme qu’une cinquantaine de dossiers ChallengeU sont déjà ouverts. « C’est certain que ça prend beaucoup de discipline et d’autonomie, mais c’est la solution pour plusieurs dont les horaires ne concordent pas avec nos horaires de cours », soutient la directrice. Elle ajoute que les jeunes sont particulièrement attirés puisque la plateforme est animée, interactive et dynamique. « Ça peut avoir un impact sur la persévérance scolaire », estime-t-elle.

La plateforme ChallengeU a beaucoup fait jaser grâce à une campagne de promotion puissante. Ce sont les athlètes George Saint-Pierre et Steve Bégin qui en vantent les vertus. Ils ont enchaîné les entrevues télé à ce sujet et ils ont fait un passage au très populaire rendez-vous du dimanche Tout le monde en parle pour inciter les gens à terminer leurs études secondaires. Peut-être les y avez-vous vus?

Le programme est désormais disponible dans le Centre de formation générale et professionnelle du Témiscamingue. Toutes les raisons sont bonnes pour terminer son diplôme d’études secondaire. Oserez-vous?