Le Forum Jeunesse continue sa mission

Crédit photos: Bianca Bédard

Le samedi 14 octobre se tenait le rassemblement annuel du Forum Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. L’événement, qui se veut mobile sur le territoire chaque année, avait choisi cette année la MRC de l’Abitibi, soit le Domaine St-Viateur à Trécesson. Une cinquantaine de jeunes de 18 à 35 ans ont donc échangé sur des enjeux de société tels que l’implication, l’entrepreneuriat ou encore la légalisation du cannabis. La soirée s’est ensuite terminée avec la troupe d’improvisation le CRIME. L’Assemblée générale annuelle aura permis une nouvelle rotation sur le conseil d’administration, constitué de 3 représentants élus par MRC. Pour la MRC de Témiscamingue, Anabelle Landry-Genesse et Philippe Métivier se joindront à Alexandra Fortier-Demers, déjà élue l’an passé. Rappelons que le FJAT est une instance qui use de son influence et de sa crédibilité pour que le développement de l’Abitibi-Témiscamingue se fasse en conformité avec les valeurs, les besoins et les préoccupations de la jeunesse.

Membres du conseil d’administration