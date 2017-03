La Friperie de NDDN en péril

L’organisme Notre-Dame-du-Nord en santé, administrateur de la friperie de NDDN nous apprenait par voie de communiqué qu’il songeait à cesser ses activités en raison d’un manque de membres siégeant au conseil d’administration. Cette situation n’est pas unique. Plusieurs organismes du Témiscamingue peinent à trouver de la relève.

Joint par téléphone, Jean-Paul Perreault, un des fondateurs de Notre-Dame-du-Nord en santé confirme qu’effectivement, quatre des membres qui travaillent sur le projet depuis le début laissent leur siège vacant. Un des membres est aussi en processus de déménagement. « C’est de plus en plus difficile de trouver du monde. Au début, on était 13 sur le CA, au fil des années, on est descendu à neuf », nous apprend monsieur Perreault. Il croit cependant que le besoin pour la friperie est encore présent « Nous recevons beaucoup de dons et il y a un bon achalandage dans le magasin ». La solution envisagée est de mettre en vente et de fermer la friperie d’ici l’été si rien ne bouge.

Jacinthe Marcoux, coordonnatrice de la corporation de développement communautaire du Témiscamingue confirme que le recrutement de bénévoles est toujours difficile. Il s’agit d’un enjeu important pour les organismes à but non lucratifs et les organismes communautaires qui nécessitent l’aident de ressources humaines. Selon elle, comme dans ce cas, c’est une seule municipalité qui est touchée, le défi est plus grand puisque le bassin de population pour le recrutement est restreint.

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’organisme Notre-Dame-du-Nord en santé, communiquez avec monsieur Jean-Paul Perreault au 819-723-2004 ou en écrivant à l’adresse suivante: ndnensante@gmail.com