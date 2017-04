Du fromage, encore plus de fromage

Depuis le début de l’année, les propriétaires de la Fromagerie au village se sont lancés dans de gros projets. Ayant acquis l’édifice de l’ancien BMR à Lorrainville, ils ont décidé de déménager leur production dans ces nouveaux locaux afin de prendre toujours plus d’expansion.

La production de fromage passera à 250 kilos de fromage par jour, alors qu’à sa création, la Fromagerie produisait 70 kilos par jour. Ainsi, 2500 litres de lait seront acheminés quotidiennement pour suffire à la production. Bien entendu, le lait est entièrement de provenance témiscamienne ! Pour accueillir tout ce lait, un bassin de 5500 litres est nécessaire – une des pièces majeures dans le nouvel édifice –, ainsi qu’un autre de 1000 litres. L’entreprise voit grand !

Il faut dire que la Fromagerie au village a vraiment le vent dans les voiles, multipliant projets, prix et distinctions. Les produits sont distribués dans l’ensemble du Québec et même plus loin. Les propriétaires travaillent sans cesse à développer de nouveaux marchés et malgré le défi du transport important, ils trouvent de nouvelles méthodes alternatives. Les mots innovation et audace font partie de leur ADN.

« Nous sommes vraiment excités. De nouveaux fromages s’en viennent. Nous avons été visiter une fromagerie qui était un « peu à vendre » à Ferme-Neuve, le patelin de Yoann de La Voix, le Studio Fromager, raconte en riant Hélène Lessard, copropriétaire. Nous avons acheté les actifs, les recettes et les opérations de l’entreprise. Nous rapatrions les opérations à Lorrainville et on se lance ainsi dans la production de fromages à croûte lavée et de type raclette. »

Cette nouvelle acquisition demande toute une logistique puisque les fromages à croûte orange et ceux à croûte blanche ne peuvent se côtoyer. « Si on les met dans la même chambre froide, le fromage blanc risque de se retrouver orange et vice versa », a renchérit Christian Barrette, copropriétaire.

La nouvelle fromagerie comptera donc cinq chambres froides. Les travaux de rénovation se poursuivent et la famille espère être officiellement en opération d’ici la fin mai. Le défi est de taille puisque les détails sont nombreux, rien n’est laissé au hasard. Pour mener à terme ce projet de 1,5 million de dollars, les deux propriétaires comptent d’ailleurs sur leur fille Anne. Technicienne en radiologie, elle n’avait pas imaginé devenir la relève de la Fromagerie. « J’ai réalisé qu’il faut que ça bouge et que ce domaine m’intéresse vraiment. » À l’écouter parler des travaux et des projets de l’entreprise, il n’y a pas de doute que la relève est bien assurée. Sa passion est contagieuse, tout comme celle de ses parents.

Le trio marie bien les forces de chacun, chaque membre ayant son champ d’expertise. Tout est pensé et repensé afin que cette Fromagerie soit fonctionnelle, mais surtout respectant les normes de production. Et des règlements, il y en a! Ce genre d’entreprise est suivi de très près par l’Agence canadienne d’inspection des Aliments. Tout doit être impeccable. « Toutes les six semaines, un inspecteur passe une journée à la Fromagerie. Et aux 18 mois, deux inspecteurs viennent tout vérifier en profondeur. Nous avons la même inspection que Parmalat. Il n’y a pas de passe droit pour les petits producteurs », mentionne madame Lessard.

Donc, d’ici quelques mois, surveillez les nouveaux produits de la Fromagerie au village, sans oublier tous les autres fromages, qui sont une fierté témiscamienne depuis 1996.