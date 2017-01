Le Fromage au village en expansion

L’entreprise le Fromage au village fait l’acquisition de l’ancien bâtiment du BMR à Lorrainville pour son projet d’expansion.

Déjà, l’entreprise est à six jours semaine de production et observe un manque flagrant d’espace. « L’équipement roule toujours à pleine capacité. On ne peut plus en faire davantage présentement », avoue la copropriétaire, Hélène Lessard. Aussi, selon elle, dans les installations actuelles, puisque le nombre de chambres de vieillissement est limité, aucun développement de nouveaux fromages n’est possible. Le déménagement des installations permettra à la fromagerie d’expérimenter des produits différents. Hélène Lessard donne l’exemple d’un projet de fromage à croûte lavée qu’elle compte bien offrir éventuellement.

Ces nouveaux projets permettront à l’entreprise d’embaucher encore quelques employés et sans doute d’augmenter le nombre d’heures travaillées parmi les employés actuels. Aussi, les propriétaires qui auront désormais pignon sur rue croient que cela augmentera leur visibilité et l’achalandage direct.

Si le marché québécois est bien acquis pour le Fromage au village, ils gagnent tranquillement des parts de marché à l’extérieur, entre autres aux États-Unis. D’ailleurs, une des choses qui rend le plus fière Hélène Lessard c’est l’étendue géographique des ventes. « Quand les gens d’ici me rapportent qu’ils ont vu le Cru du clocher dans une épicerie des Îles-de-la-Madeleine, ça me rend fière. Et les Témiscamiens sont contents de voir un p’tit bout de leur région ailleurs », avoue madame Lessard. Parmi ses fiertés, il y a aussi sa fille Anne Barrette qui reprend le flambeau et qui assurera une relève à l’entreprise désormais familiale.

Les travaux sont en cours et la transition se fera le plus rapidement possible