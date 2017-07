Les gens bravent la pluie pour encourager les artistes d’ici

Par Valérie Bellehumeur

C’est samedi dernier que la population a pu profiter des activités offertes dans le cadre de la Fête du Canada. Grâce aux célébrations du 150e anniversaire du Canada, l’accès au Fort Témiscamingue se voit être gratuit pour toute l’année 2017. Selon la responsable du parc, Josée Latraverse, cette offre augmentera le nombre de visiteurs pendant la saison touristique. « Habituellement, le 1er juillet est toujours très populaire ici, mais je crois que les activités offertes cette année ont attiré davantage de gens : le groupe Belle Lurette, le vernissage de Michel Villeneuve et l’atelier sur les champignons de Roger Larivière, l’artiste Christian Paquette qui est présent pour une troisième année de suite dans la Forêt enchantée », mentionne-t-elle. « La température ne nous aide pas cet été. Par contre, aujourd’hui les gens sont là, ils ont sorti leurs parapluies et ils sont venus encourager nos artistes de la région. Nous sommes très contents de la participation des gens, il y a plus de 300 personnes qui sont entrées sur le site aujourd’hui ».

Les visiteurs ont pu participer à différentes activités en compagnie des guides, vêtus d’un costume d’époque, qui leur racontent l’histoire du Fort Témiscamingue et tous ses secrets. D’ailleurs, pour une troisième année consécutive, Christian Paquette nous présentait son exposition Murmures dans les bois de la Forêt Enchantée. « Cette année, c’est la dernière année de l’exposition, une exposition temporelle de 3 ans. Les sculptures sont installées en suspension dans les arbres. J’avais des contraintes avec Parcs Canada, je ne pouvais planter aucun clou dans les arbres. Tout devait être fait en harmonie avec le milieu naturel. Ce projet représente une préparation d’un an » mentionne-t-il.

À l’intérieur, nous retrouvions l’exposition Tous Humains de Michel Villeneuve, originaire de Rouyn-Noranda, qui consistait à des œuvres faites au graphite. L’artiste nous présentait 40 dessins de portraits représentant la diversité humaine sous tous ses angles. Les gens ont aussi eu la chance d’assister à une conférence sur les champignons, présentée par le passionné Roger Larivière.

À l’extérieur, malgré la pluie abondante, les gens ont pu assister au spectacle musical du groupe témiscamien Belle Lurette. Les parapluies étaient de la partie, mais les spectateurs ont apprécié la performance livrée par le groupe.

Comme chaque année, le Rift organise des activités pour toute la famille. Les visiteurs ont particulièrement apprécié le projet du mur de percussion : « Cette année, on a décidé de faire un mur de musique à l’extérieur, mais étant donné la température, nous l’avons fait à l’intérieur. Francine Marcotte avait trouvé un lot de toutes sortes d’instruments de cuisine : casseroles, grilles, etc. Nous mettons beaucoup l’accent sur la récupération lors de nos ateliers, c’est important pour nous ici de récupérer et réutiliser le plus possible », mentionne Amélie Cordeau, directrice générale du Rift. Non seulement les enfants ont pu laisser leur imagination aller avec le mur des percussions, mais ils ont aussi eu droit à des ateliers de fabrication de maracas avec des matériaux réutilisés. De plus, du maquillage pour le visage et les expositions actuellement en place à la Salle Augustin Chénier étaient aussi accessibles pour visiter. Plus d’une soixantaine de personnes ont profité de ces activités offertes par le Rift.

Pour finir la journée en beauté, le parc du Centenaire de Ville-Marie accueillait la formation musicale Boolzeye afin de divertir la population avant et après les traditionnels feux d’artifice de la Fête du Canada. Le groupe a su faire danser la foule qui s’était déplacée et heureusement, Dame nature nous a permis d’assister au spectacle pyrotechnique. Nous pouvons donc dire que malgré la pluie, la population était au rendez-vous pour les festivités du 1er juillet.