Un geste de solidarité mobilisateur

La concierge de l’école Rivière-des-Quinze, Suzanne Laplante, souhaite participer au Défi tête rasée de Leucan. Plus elle y pense, plus l’idée de faire vivre cette expérience aux élèves la conquit. Elle présente la cause à son équipe-école qui n’hésite pas à s’impliquer dans le projet. Finalement, plusieurs élèves et trois membres du personnel participent directement à son projet.

L’école a déjà ramassé plus de 1000$ pour son Défi tête rasée. Madame Laplante est très satisfaite puisque l’objectif initial était 500$. De plus, d’autres fonds seront amassés grâce à des entreprises qui se sont associées à l’établissement scolaire pour l’occasion. D’ailleurs, une soirée spéciale aura lieu, inspirée de la célèbre émission télévisée le Banquier. « Les beautés de Rivières-des-Quinze ouvriront les cartables – les valises à saveur scolaire – où seront inscrits les montants commandités par les entreprises. Il y aura aussi deux banquiers, soit quelqu’un de la caisse pour gérer les dons et un animateur. C’est Linda Rocheleau qui donnera le premier coup de ciseau lors de la célébration », explique madame Laplante. Mélissa Dessureault, coordonnatrice régionale de Leucan se déplacera également pour l’événement. L’effet de spectacle et de jeu agrémentera et ponctuera les coupes de cheveux. Certains entrepreneurs seront aussi mis au défi de raser leurs cheveux pour la cause.

Suzanne Laplante est très emballée par le projet qui sensibilise les jeunes à la cause du cancer chez les enfants. Il y a aussi un volet éducatif puisque les élèves préparent le Défi et la soirée lors d’un cours de méthodologie où ils apprennent entre autres à se donner des méthodes de travail efficaces. « C’est une belle expérience pour tout le monde », s’enthousiasme-t-elle.

Toute la population est bienvenue à cette soirée qui aura lieu le vendredi 7 avril à l’école Rivière-des-Quinze.