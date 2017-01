Un groupe d’exploration d’historiens amateurs voit le jour

C’est dans la tête de Dominic Bérubé que trépignait depuis plusieurs mois déjà un projet de réseautage autour de l’exploration et de la recherche historique. Grand passionné d’histoire, Dominic Bérubé rêvait de réunir des gens autour du même intérêt. Il lance donc une page Facebook pour démarrer son projet qu’il nomme Témis Explore. Rapidement, l’idée voyage sur la toile et conquiert les esprits de quelques Témiscamiens habités par une quête semblable. Un nouveau groupe est donc en train de se rassembler autour de la recherche historique. Et le goût de l’aventure se propage…

L’objectif est de créer un réseau pour mobiliser les forces et les équipements nécessaires à l’exploration historique. Des rumeurs lointaines disent qu’Al Capone aurait eu un refuge au Témiscamingue? Dominic Bérubé dirait : « Allons voir! Faisons nos propres recherches ». Lui qui possède un détecteur de métal qui facilite les découvertes dirait encore : « Partons en randonnée, allons fouiller les sols question de voir si nous ne trouverions pas des reliques! »

Il souhaite aussi utiliser la page Facebook pour diffuser le fruit des recherches du groupe et envisage même de créer des capsules vidéo pour promouvoir certaines découvertes. Le projet est encore tout neuf et même si tout ne s’est pas encore concrétisé, il se construit sur les bases de la détermination et de la passion.

Dominic Bérubé est le premier surpris par l’engouement créé par le projet. Très vite, les médias locaux se sont emparés de la nouvelle, les gens ont visité la page, fait part de leur désir de participer au groupe. L’historien amateur s’explique toutefois assez bien l’enthousiasme suscité : « Nous vivons dans une société et dans une époque où tout va super vite, où on regarde toujours vers l’avant, on est projeté vers l’avant », clame-t-il. Il croit que la connaissance de notre patrimoine historique nous permet de nous enraciner, d’être de fiers ambassadeurs de notre région et qu’il est nécessaire de voir le chemin parcouru par ceux qui ont vécu avant nous, puisqu’« il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. » Il en parle justement en énonçant que la colonisation au Témiscamingue a été une véritable épopée, que nous avons en quelque sorte un devoir de mémoire. Alors, pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable?

Si l’aventure vous intéresse, c’est par ici! : Témis Explore