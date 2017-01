Du hockey à la table à mixer

C’est par ses talents de hockeyeur que Cédric Lachapelle s’est fait connaître au Témiscamingue. Le jeune homme de Ville-Marie a fait partie de l’équipe Le Filon Midget Espoir de Malartic et des Forestiers d’Amos en Midget AAA pour ensuite s’exiler et évoluer au niveau Junior AAA avec les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Les études terminées, il est maintenant de retour en région. Lachapelle est devenu LACH et a troqué son bâton de hockey pour les tables à mixer.

C’est lorsqu’il était dans la région de Montréal qu’il a développé un engouement pour la musique électronique. « Mes amis écoutaient ça. On sortait au New City Gas où il y avait ce genre de musique là. Ça m’a donné le goût de m’acheter une petite table pour le fun et c’est comme ça que tout a commencé », raconte Cédric Lachapelle.

Ensuite, c’est en mixant lors d’événements qu’il a pu se faire connaître comme DJ. Les shows se sont enchaînés : fêtes privées, Club Le Saint à Valleyfield, quelques RNC Music Night à Rouyn-Noranda et, tout récemment, le Méga Party des Fêtes qui a eu lieu à Lorrainville le 30 décembre dernier. « Le fait de participer à tout ça me permet de rencontrer des DJ qui sont déjà très connus dans le domaine, comme Michael Sparks, Kayliox, Flight 57. Il y en a qui sont plus snobs, mais je dirais que la plupart sont faciles à approcher. Je jase avec eux et ils me racontent leurs expériences. »

Ce qui attire LACH dans ce domaine, c’est tout cet univers infini de possibilités. « Dans la musique électronique, il y a des styles nouveaux qui émergent chaque année. Ça s’en va un peu n’importe où et c’est ça que j’aime. Les combinaisons de sons et de tempos sont illimitées. On peut tout faire avec ça. Bass house, dubstep, trap et deep house sont les styles que j’écoute le plus. »

Si vous associez ce genre de musique au Beachclub d’Olivier Primeau, LACH vous brossera un portrait différent. Il vous dira que ce genre d’endroit présente des styles de musique électronique qui plaisent à un large public, mais qu’il en existe des centaines d’autres. Il vous dira aussi que la clientèle du Beachclub n’a rien à voir avec celle des shows undergrounds qui mettent davantage en valeur la musique plutôt que le party où l’alcool coule à flots.

Bien qu’une carrière dans ce domaine ne fasse pas partie des plans de Cédric Lachapelle, l’adepte veut quand même continuer de jouer les DJ ici et là parce que c’est une passion pour lui. « Je veux continuer d’être à jour en musique électronique et je veux la faire découvrir. Ici, au Témiscamingue, c’est peu connu parce que c’est une musique émergente. Elle attire une clientèle plus jeune, mais je veux aussi montrer qu’il peut y avoir un plus large public pour aimer ça. »

LACH sera en show le 20 janvier prochain à La Scène Paramount de Rouyn-Noranda dans le cadre du prochain événement RNC Music Night.