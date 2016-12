Hockey junior à Ville-Marie : c’est un départ

Une première rencontre formelle concernant l’implantation d’une équipe junior A à Ville-Marie avait lieu le 7 décembre dernier à la salle du conseil de la municipalité. Si l’intérêt de la population semble indéniable, des questions demeurent néanmoins.

C’est devant une salle comble que les instigateurs du projet ont présenté les grandes lignes de cette aventure. Déjà lors de l’explication du budget, il était évident que des erreurs du passé ont été corrigées. Bernard Flebus, maire de Ville-Marie, a admis être « vendu » à l’idée d’une équipe de hockey junior, lui qui souhaite depuis un certain temps redynamiser son aréna. Il a aussi expliqué que le maintien des infrastructures de loisir était l’une des priorités de la population de Ville-Marie, et qu’il s’agissait là d’une avenue pour le faire. Enfin, il a raconté que, pour l’une des premières fois, le secteur sud du Témiscamingue et le reste de la MRC seraient reliés par un projet semblable et que la mairesse de Témiscaming s’en réjouissait. La GMHL deviendrait un point commun pour tout le Témiscamingue.

Michel Roy, conseiller municipal, et Daniel Bédard, promoteur, estiment pouvoir faire fonctionner l’équipe avec un budget de 195 081 $, tandis que les revenus sont évalués à un peu plus de 200 000 $ par année. Il faut souligner que la première année de l’équipe serait sans doute la plus onéreuse, mais que certaines dépenses deviendraient par la suite de l’entretien, comme une machine à aiguiser les patins. Jusqu’à maintenant, six actionnaires ont été dénichés et il n’en manquerait plus que quatre à trouver. Bien que temporaire, le nom de Maskies a été suggéré, en référence au maskinongé qui existerait dans les eaux du lac Témiscamingue.

Même si les gens présents semblaient gagnés à l’idée, certains doutes ont été soulevés. Par exemple, des questions concernant l’aspect académique ont été posées, mais ont aussi été répondues avec optimisme. Aussi, la possibilité d’une équipe collégiale à Rouyn-Noranda en inquiète plus d’un. Toutefois, selon les promoteurs, les joueurs qui pourraient être intéressés par le collégial ne sont pas les mêmes du tout qui songeraient à venir jouer à Ville-Marie. Afin de prouver leurs dires, Daniel Bédard et Michel Roy ont mentionné recevoir déjà des demandes de joueurs démontrant de l’intérêt.

La formation d’un conseil d’administration va bon train et la réalisation de la planification annuelle devrait prendre son élan dans les prochains jours. Si l’enthousiasme présent dans la salle devait se concrétiser en actions tangibles, les Témiscamiens pourraient encourager leur équipe dès l’automne 2017.