Inauguration de la Maison des Régions : une opportunité en or

Le 8 septembre dernier, le maire de Montréal, Denis Coderre inaugurait la Maison des Régions en présence de plusieurs élus régionaux. Parmi eux figuraient Bernard Flebus et Norman Young, respectivement maires de Ville-Marie et Kipawa.

Le projet initié par monsieur Coderre avait démarré l’an passé lorsque ce dernier avait invité des représentants régionaux (entrepreneurs, organismes) à se rencontrer à Montréal. Les régions intéressées ont été invitées tour à tour, avant l’avènement de la Maison des Régions.

« Ça permet de rencontrer les bonnes personnes, c’est une belle porte d’entrée pour les entrepreneurs régionaux et montréalais. C’est à double sens. Ça crée des liens, c’est vraiment bon pour la suite des choses », fait savoir monsieur Flebus. Il croit aussi que le rôle de « pilote » de monsieur Coderre apporte une crédibilité pour les échanges interrégionaux. « Monsieur Coderre vient de créer une fast track entre les régions et la Ville de Montréal […] j’aime l’idée. Pour moi, la prochaine étape, ce serait l’ouverture d’une boutique de produits régionaux à la Maison des Régions », confie le maire de Ville-Marie.

La Maison des Régions sera aussi une belle vitrine touristique. « C’est à nous d’y aller avec ce qu’on veut mettre dedans […] de tirer notre épingle du jeu », lance Bernard Flebus.

Même son de cloche du côté du maire de Kipawa. « La Ville de Montréal ouvre ses portes pour travailler avec les régions, c’est formidable […] on va pouvoir montrer ce qu’on est capable de faire. On a beaucoup de tourisme provenant des États-Unis et de l’Ontario, mais c’est le temps de regarder chez nous. Quand je voyage au Québec, les gens me disent qu’ils ne savent pas où est le Témiscamingue, à peine l’Abitibi. Cette Maison des Régions va mettre le Témiscamingue sur la map », déclare Norman Young.

Qu’est-ce que la Maison des Régions?

Située en plein quartier des Affaires de Montréal, au 500 rue Saint-Jacques, la Maison des Régions est un lieu de rassemblement inclusif et collaboratif, où les gens du Québec pourront désormais se rencontrer et échanger. Avec une superficie utilisable d’environ 5 000 pieds carrés, elle favorisera la mise en valeur de la créativité des entrepreneurs québécois, en stimulant à la fois l’achat local et le développement de nouveaux marchés.