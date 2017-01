Investissement pour l’accessibilité à Internet haute-vitesse

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) annonçait à la mi décembre que l’accès Internet large bande devenait un service de télécommunication essentiel. Parallèlement, le gouvernement fédéral annonçait un peu plus tôt un investissement de 500 millions $ pour la construction d’infrastructure. Le CRTC investira des sommes qui étaient jadis prévu pour les services de téléphonie locale. La nouvelle a fait grands remous, surtout dans certaines zones rurales où les services ne sont pas toujours au point. Actuellement 82 % de la population a accès à ses services minimaux. L’objectif est d’atteindre 90 % d’ici 2021 et 100 % d’ici dix à quinze ans.

Les réactions du milieu étaient certes partagées. Autant on se réjouit d’apprendre que le CRTC reconnaît l’importance de l’accessibilité universelle à Internet, autant des questionnements sont soulevés quant à l’utilisation des fonds injectés. Certains craignent que les subventions soient remises au privé, alors que les compagnies n’en ont pas nécessairement besoin. Si le projet est mal encadré, on craint que ces dernières investissent là où des services existent déjà afin d’augmenter la compétition plutôt que d’aller desservir les quelques maisons situées dans les rangs qui ont encore une connexion internet médiocre. Évidemment, les investissements du secteur privé ciblent généralement les marchés les plus lucratifs, les régions n’en faisant pas toujours partie. Comme peu d’information circule jusqu’à maintenant, la question des tarifs reste toujours en suspens. Le service, une fois offert, sera-t-il abordable dans les endroits isolés?

La députée de la circonscription Abitibi- Témiscamingue, Christine Moore partagent cette inquiétude, affirmant en plus que selon elle, ce n’est pas tant une question financière, mais une question d’accès aux infrastructures. Elle croit qu’il suffirait de se concerter et de cibler des solutions concrètes comme d’avoir accès à certaines infrastructures existantes et de créer des associations entre les services pour maximiser l’accès à Internet sur un territoire donné.

Au Témiscamingue, le préfet Arnaud Warolin se dit lui aussi heureux d’apprendre la nouvelle et espère que les mesures prises correspondent à la réalité témiscamienne.

