Jean Martineau honoré

Jean Martineau (2e à partir de la droite) était ému de recevoir l’Ordre du mérite du hockey québécois de la part de son collègue et président Christian Labbé, et de ses acolytes vice-présidents, Claude Bordeleau et Charly Washipabano. Crédit photo : site web, Hockey A-T / Marc Désilets

Belle coïncidence; alors que Jean Martineau annonce qu’il ne tentera pas d’être réélu comme vice-président du Conseil d’administration de Hockey Abitibi-Témiscamingue pour un cinquième mandat, il est décoré de l’Ordre du mérite du hockey québécois qui souligne son implication bénévole.

« C’est une belle marque de reconnaissance! », témoigne Jean Martineau lorsque joint par téléphone. « On ne s’implique pas pour ça, mais quand ça arrive, c’est une belle tape dans le dos qui fait du bien », poursuit-il.

L’homme a commencé son implication comme entraineur mahg lorsque ses fils étaient de jeunes joueurs. Ensuite, il est devenu superviseur des tournois pour le Témiscamingue avant d’être élu au Conseil d’administration de Hockey Abitibi-Témiscamingue. Par voie de communiqué, le directeur général, Marc Desilets a vanté les mérites de son acolyte. « Pour Hockey Abitibi-Témiscamingue, il était très important de reconnaître l’engagement de cet homme de cœur qui ne refusait jamais un mandat pour servir la cause des jeunes, sa région et son Témiscamingue. Des kilomètres, il en a parcouru pour s’assurer que Hockey Abitibi-Témiscamingue rayonne partout en région et aux quatre coins du Québec ».

Jean Martineau est assurément un passionné du hockey, mais surtout, il trouve extrêmement enrichissant et stimulant de voir les jeunes évoluer. « Le hockey c’est une école de la vie. Ils apprennent à devenir de bonnes personnes ; de bons citoyens. On les observe persévérer, travailler en équipe et s’accomplir. J’aime les voir sortir de la glace avec le sourire aux lèvres ».

D’ailleurs, monsieur Martineau a pu voir ses fils grandir avec le hockey ce qui a aussi contribué à animer sa flamme pour son sport. « Quand mon plus jeune a joué pour les Citadelles, j’étais très fier. C’est une équipe qui a de bonnes valeurs ». Un des moments culminants de son expérience dans le hockey mineur a aussi été de voir ses enfants participer à la coupe Dodge. « J’en ai vu des tournois, et c’est toujours super de voir les jeunes se dépasser, mais ceux-là ont été spéciaux! », confie-t-il.

On peut dire que Jean Martineau aura marqué le Hockey mineur de la région grâce à son dévouement et son amour du hockey.