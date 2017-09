Le journal Contact ferme ses portes

Ce mercredi 27 septembre, le journal Contact a fait savoir, par voie de communiqué, qu’il fermerait ses portes le 31 octobre prochain.

La principale raison de cette fermeture est financière. « Ça fait déjà 2 ans qu’on a lancé un cri d’alarme […] on a essayé de continuer, mais finalement on est au bout du rouleau. C’est difficile de se battre contre l’instantanéité et la gratuité des médias sociaux, dont Facebook. On n’a pas tout à fait eu l’appui qu’on aurait souhaité, on a donc décidé de fermer à la fin octobre », fait savoir Élaine Ouellet, coordonnatrice au Contact. À l’instar du Reflet, le Contact était financé par la publicité.

Le journal qui fêtait ses 40 ans cette année, employait deux personnes à temps plein et une à temps partiel. Il était imprimé à 800 exemplaires et couvrait essentiellement la ville de Témiscaming et ses alentours.