Crédit photo: Facebook « Katia Pitre – mon combat contre le cancer »

C’est en 2011, âgée de seulement 27 ans, que Katia Pitre, originaire du Témiscamingue, apprenait qu’elle était atteinte d’un cancer épithélial de l’ovaire.

La jeune policière, aidée de ses proches et ses collègues, avait alors entrepris une collecte de dons afin de pouvoir obtenir des traitements expérimentaux à l’extérieur du pays. Cette campagne, très médiatisée, lui avait permis d’amasser plus de 300 000 $ en 10 jours et avait permis de mettre en lumière le combat exemplaire qu’elle menait contre sa maladie.

Les traitements expérimentaux l’avaient d’abord emmenée à Minneapolis en 2014 puis récemment en Suisse. Malgré son engagement et sa détermination à vaincre la maladie, dont elle faisait part via sa page Facebook « Katia Pitre, mon combat contre le cancer » notamment, la jeune femme a succombé à sa maladie le dimanche 24 septembre, à seulement 32 ans.

Sa meilleure amie, Karell Rivest-Roy, témoigne de la combativité de Katia : « Elle s’est battue jusqu’au dernier souffle. La veille (ndla : de son décès) elle était même sortie à une soirée, c’était une amoureuse de la vie. C’était vraiment un exemple incroyable de partenariat patient/médecin, elle était assise à la table avec ses médecins, elle prenait des décisions avec eux et ne prenait jamais « non » pour une réponse. Elle nous disait tout le temps : si je peux encore sourire si je peux encore faire des blagues, je mérite d’être en vie! »

Madame Rivest-Roy conclut en disant que Katia Pitre aura été un exemple de courage qui aura défié toutes les statistiques durant son combat contre la maladie.